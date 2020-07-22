Премьер-лига признала Азмуна лучшим бомбардиром чемпионата

Российская Премьер-лига (РПЛ) признала форварда "Зенита" Сердара Азмуна лучшим бомбардиром чемпионата страны сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

По итогам первенства гонку лучших снайперов возглавили Азмун и его одноклубник Артем Дзюба: оба забили по 17 мячей. При этом иранец забил с пенальти лишь один гол, а россиянин - семь. Вероятно, именно из-за этого обстоятельства РПЛ выбрала Сердара.

Вместе с тем Дзюба стал лучшим ассистентом сезона. Капитан сборной России второй раз подряд отдал больше всех голевых передач в чемпионате (11 ассистов в сезоне 2018/19 и 13 в прошедшем розыгрыше Премьер-лиги).