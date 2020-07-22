Принят закон о доступе родителей подростков к информации об их здоровье

Госдума приняла закон о праве родителей получать от медиков данные о болезнях подростков.

Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в ноябре прошлого года.

Врачи, согласно законопроекту, будут предоставлять родителям и иным законным представителям информацию о состоянии здоровья детей в возрасте от 15 до 18 лет.

При этом несовершеннолетние пациенты по-прежнему смогут получать данную информацию без присутствия законных представителей.

Пока что у родителей нет возможности полноценно реализовать право и обязанность заботиться о здоровье своих детей, считают авторы. Ведь подростки, по их наблюдениям, зачастую не склонны сообщать им, например, о беременностях и болезнях, передаваемых половым путем. Также это касается токсикомании, наркомании, курения, потребления спиртного.