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22.07.2020 13:22
Рубрика: Общество

Две вакцины от COVID-19 прошли вторую фазу клинических испытаний

Текст: Алена Ларина

В Великобритании и Китае аденовирусные вакцины успешно прошли первую и вторую фазу клинических испытаний. В результате у добровольцев выявлен T-клеточный и антительный ответы без серьезных побочных эффектов, пишет the Lancet.

Британскую вакцину протестировали на более чем 1000 человек в возрасте от 18 до 55 лет, китайская была испытана на 508, из них 65 старше 55 лет.

Фото: РИА Новости
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Исследователи из Оксфорда под руководством Эндрю Полларда ввели половине добровольцев вакцину от коронавируса, а контрольной группе - от менингита. Через 28 дней десяти участникам эксперимента ввели препарат повторно. Наблюдения велись 56 дней и продолжатся еще в течение года. Вакцина от ковида чаще вызывала головную боль, слабость, жар и боль в месте инъекции, чем препарат от менингита, но опасных последствий не возникло.

Через две недели после инъекции произошел T-клеточный ответ, а через 28 дней - антительный. Количество T-клеток, распознающих S-белок коронавируса, снижалось и не увеличилось после второй дозы вакцины, а антител IgG стало больше в несколько раз, они нейтрализовали от 50 до 80 процентов живого вируса.

Китайскую вакцину тестировала группа ученых под руководством Вэй Чэня из Пекинского института биотехнологий. Целью исследования было не только оценить эффективность и безопасность препарата, но и определить дозу для третьей фазы клинических испытаний. Добровольцев разделили на три группы: около половины участников получили высокую дозу вакцины, четверть - низкую (такая доза была опробована в Великобритании), оставшимся ввели плацебо.

Фото: Valery HACHE / AFP
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Анализы крови сделали сразу после вакцинации, а также через 14 и 28 дней. У более 70 процентов добровольцев после вакцинации возникли побочные эффекты, но, в основном, умеренные. У девяти процентов участников, получивших большую дозу препарата, они были серьезными и выражались, главным образом, в лихорадке. T-клеточный иммунитет развился почти у 90 процентов в обеих экспериментальных группах и был слабее, чем у британской вакцины. Нейтрализующие антитела появились у от 47 до 59 процентов вакцинированных.

Авторы китайского исследования обращают внимание на важный момент: добровольцев набирали из Уханя, и на тот момент у многих из них уже был базовый иммунитет к коронавирусу, что нужно учитывать при оценке результата действия вакцины.

В обеих научных группах уточнили, что срок окончания клинических испытаний еще не близкий, вакцины будут тестировать на большем количестве людей, причем, разных национальностей и рас, пожилых и с сопутствующими заболеваниями. В Великобритании, Бразилии и Южной Африке уже набирают добровольцев для участия в новом исследовании оксфордских ученых. Это будет третья фаза испытаний британской вакцины.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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