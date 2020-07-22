Путин и премьер Греции обсудили ситуацию со статусом храма Святой Софии

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис позвонил президенту России Владимиру Путину. Помимо вопросов сотрудничества в разных сферах и региональной повестки, речь шла о важности сохранения храма Святой Софии в Стамбуле в качестве символа мира и согласия.

Лидеры рассмотрели пути развития взаимодействия в различных сферах, отметив необходимость активизации работы Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Речь также шла о проведении запланированного на 2021 год "перекрестного" Года истории, в том числе в контексте предстоящего празднования в Греции 200-летия начала национально-освободительной борьбы за независимость.

Путин и Мицотакис обстоятельно обсудили ситуацию с изменением статуса храма Святой Софии в Стамбуле. Было подчеркнуто исключительное культурное, историческое и духовное значение уникального объекта всемирного наследия и важность его сохранения в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия.

Лидеры затронули вопросы региональной повестки, включая урегулирование в Ливии и обстановку в Восточном Средиземноморье, а также условились о поддержании контактов.