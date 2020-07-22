Путин обсудил с Топилиным механизмы назначения пенсий

Пенсии по инвалидности можно будет назначать без заявлений. Об этом заявил глава Пенсионного фонда Максим Топилин на встрече с президентом.

Владимир Путин попросил рассказать, как организована работа по социальным выплатам и о работе фонда в целом.

Топилин сообщил, что сильно увеличилось количество услуг в электронном виде. Во время пандемии работники фонда старались оформлять документы без явки. При этом резко выросла обращаемость - в связи с выплатами, которые ввел глава государства для помощи гражданам.

"Мы все назначения и все продления по выплатам, прежде всего инвалидам, осуществляли фактически без заявлений и без посещения клиентских служб. Пандемия нас подтолкнула к тому, что можно многие услуги, которые мы раньше осуществляли с посещением человека, осуществлять в последующем в электронном виде", - сказал Топилин.

"Сейчас вместе с Министерством труда готовим соответствующий законопроект, который все наработки закрепит. Я думаю, что через какое-то время мы сможем перейти на эти технологии как на стандартную, обычную практику работы", - заявил глава Пенсионного фонда. "У нас накапливается достаточно большое количество данных, и мы сможем через определенное время перейти на назначение, допустим, пенсий по инвалидности, ежемесячных выплат инвалидам вообще без заявлений, потому что в электронном виде получаем эти данные от медико-социальной экспертизы", - объявил он.

"Допустим, мы сейчас получаем очень много фактов о деятельности граждан в советский период - все время идет уточнение персонифицированного учета. Сейчас, например, гражданин должен, чтобы мы ему пересчитали пенсию, написать специальное заявление. Спрашивается, зачем это нужно, когда мы сами получили эти данные, мы это сможем сделать без заявления, просто увеличивая пенсионное обеспечение. Поэтому будем готовить соответствующие изменения в законодательство", - заявил Топилин.

Пока что около 77 процентов заявлений подается в электронном виде, примерно 65 процентов пенсий назначается без участия человека. "Шаг за шагом, постепенно надо стремиться к тому, чтобы вообще исключительно на основании данных, которые содержатся в системе Пенсионного фонда, назначать эти выплаты", - сказал докладчик.