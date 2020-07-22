Путин получит предложения по нацпроектам до 30 октября

Предложения, подготовленные рабочими группами, будут тщательно проанализированы, проработаны с вице-премьерами - кураторами нацпроектов (программ). Напомним, что речь идет о корректировках, которые требуются в соответствии с указом главы государства о национальных целях развития до 2030 года.

На заседании рабочей группы по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда" вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа субсидирования ипотеки до 6,5 процента показывает очень хорошие результаты: выдано 80,5 тысячи кредитов на 205,2 млрд рублей. А возглавляющий рабочую группу глава Татарстана Рустам Минниханов затронул вопросы господдержки индивидуального жилищного строительства. Во время пандемии для граждан особое значение приобрели благоустроенные дворы. Участники предложили рассмотреть возможность увеличения финансирования федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

На заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Образование и наука" министр просвещения Сергей Кравцов представил предложения по корректировке нацпроекта "Образование", сделав акцент на мероприятиях по формированию равных возможностей получения общего образования для всех, на развитие цифровой образовательной среды и кадрового потенциала системы общего образования, патриотического воспитания. Кировский губернатор Игорь Васильев представил предложения регионов по уточнению показателей эффективности работы региональных властей в части общего образования и подчеркнул, что цифровые технологии не должны подменять традиционные формы обучения. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал об инициативах по интеграции науки и высшего образования, вовлечения образовательного и научного потенциала регионов в развитие науки.

Участники обсудили новые вызовы для системы образования, связанные с карантинными мероприятиями, формированием общего образовательного пространства страны, а также проблемы формирования механизмов коммерциализации научных разработок.

На заседании рабочей группы по направлению "Малое и среднее предпринимательство" обсуждались предложения регионов по изменению параметров соответствующего нацпроекта. Представители регионов, предпринимательских организаций и эксперты обсудили экономические вызовы после пандемии и эффективность мер господдержки для восстановления малого и среднего бизнеса.

На заседании рабгруппы по направлению "Экология и природные ресурсы" глава Минприроды Дмитрий Кобылкин рассказал о реализации нацпроекта "Экология". Участники обсудили поручение президента об уточнении показателей для оценки эффективности деятельности региональных властей, а также замечания к методике расчета показателя "Качество окружающей среды".

Участники подчеркнули, что корректировка нацпроекта потребует комплексного решения вопросов обращения с отходами, увязки его мероприятий с внедрением новых технологических решений, способствующих снижению отходов и выбросов. Необходима цифровизация систем мониторинга окружающей среды, обращения с отходами, состояния лесного фонда и водных объектов.