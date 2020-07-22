Путин призвал сделать новые сервисы доступными

Современные сервисы должны быть понятны и доступны гражданам. Об этом заявил президент на встрече с главой Пенсионного фонда Максимом Топилиным.

Топилин рассказал об эксперименте с трудовыми книжками: люди могут при желании отказаться от бумажной книжки. Это не "кампания" - все добровольно.

"Вообще нужно, чтобы все эти новые, современные сервисы были доступны людям, понятны, чтобы люди умели этим пользоваться, и была возможность, главное, воспользоваться", - заметил Владимир Путин.

"Со следующего года молодые люди, которые впервые выходят на рынок труда, уже будут иметь только электронную трудовую книжку, у них не будет бумажного дубликата, но это современное поколение, молодое поколение, у них нет к этому какого-то негативного отношения", - сказал Топилин.

Электронную трудовую книжку уже выбрали около 13,5-14 процентов работающих. "Основная часть, конечно, оставляет бумагу - это понятно, есть определенные традиции и так далее, - но я считаю, что это очень хороший результат с учетом того, что в последующем будут только электронные трудовые книжки выдаваться новым поколениям, это неплохой результат, 14 процентов. Люди сделали выбор в пользу электронных сервисов", - заключил докладчик.