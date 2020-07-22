Путин выразил президенту Индии соболезнования в связи с жертвами наводнений

Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи с наводнениями в Индии, которые привели к человеческим жертвам. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений, произошедших в ряде штатов вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - отметил глава государства.

Как сообщают индийские СМИ, в восьми штатах Индии жертвами наводнений, вызванных мусорными дождями, стали как минимум 470 человек.