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22.07.2020 12:09
Рубрика: В мире

Путин выразил президенту Индии соболезнования в связи с жертвами наводнений

Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи с наводнениями в Индии, которые привели к человеческим жертвам. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В Индии растет число жертв наводнений

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений, произошедших в ряде штатов вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - отметил глава государства.

Как сообщают индийские СМИ, в восьми штатах Индии жертвами наводнений, вызванных мусорными дождями, стали как минимум 470 человек.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Президент

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