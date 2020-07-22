Путин заявил о популярности бокса в России

Президент поздравил участников и гостей мероприятий, посвященных Международному дню бокса, с праздником.

"Этот масштабный фестиваль уже прочно вошел в календарь физкультурных мероприятий России", - констатировал Владимир Путин. И его популярность - яркое свидетельство того, что массовый спорт в нашей стране на подъеме и с каждым годом обретает все больше сторонников, считает он.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, добрая традиция Международного дня бокса получила продолжение, констатировал глава государства. Путин уверен, что современный онлайн-формат позволит реализовать просветительскую, образовательную задачу фестиваля, а значит, привлечь к боксу интерес широкой общественности.