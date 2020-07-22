Работник Starbucks в США арестован за плевки в кофе полицейским

В американском штате Нью-Джерси арестовали 21-летнего Кевина Трехо якобы за плевки в кофе сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Подозреваемый - бариста кофейни Starbucks. После того, как молодому человеку предъявили обвинения, его незамедлительно уволили. По какой причине он поступал так с полицейскими, не уточняется.

"В свете нынешней угрозы COVID-19 крайне тревожно думать, что кто-то будет намеренно плевать в твой напиток", - сказал Джозеф Рамполла, капитан полиции района Парк Ридж в округе Берген.

Теперь полицейским, которым Трехо мог плюнуть в напиток, придется сдать тест на коронавирус.