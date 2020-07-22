Расизм навыворот сотрясает Голливуд

К этому шло. Сначала рассвирепели феминистки, и их деятельность уже поставила киноиндустрию и главные мировые кинофестивали на грань абсурда: художественные критерии повсеместно заменяются гендерными. Потом борьба чернокожего населения США за свои права достигла наивысшего накала в глобальном движении Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), и теперь полицейские опасаются тронуть цветного, даже если он совершил правонарушение - их немедленно обвинят в расизме. При наборе на работу стали официально отдавать предпочтение меньшинствам - как расовым, так и сексуальным. Причем жаловаться уволенные тоже боятся - не хотят прослыть расистами. Не названный в статье кинематографист назвал царящую в Стране Грез атмосферу более токсичной, чем Чернобыль.

Недавно чернокожий режиссер и продюсер Джордан Пил (премия "Оскар" за фильм "Прочь") заявил, что ни за что не поручит главную роль белому актеру - мол, я на белых уже достаточно насмотрелся! Автор статьи напоминает, что если бы такое сказанул белый режиссер о черном актере, его карьера была бы на этом закончена. Но "расиста навыворот" поддерживает Ава ДюВерней, режиссер фильмов "Сельма" и "Излом времени", написавшая в своем Twitter: "Мы, чернокожие, имеем право не нанимать тех, кто нас так долго унижал".

Готовя статью, Кэролайн Грэхем поговорила со многими деятелями кино - все они признавали обстановку катастрофической, но просили их цитировать исключительно на условиях анонимности. Исполнительный директор одной из голливудских студий подтвердил, что климат в шоу-бизнесе сегодня токсичен для любого белого человека средних лет - его карьера скорее всего обречена. "Приглашая сценаристов, операторов и других специалистов в киноиндустрии, мы отдаем предпочтение цветным, женщинам или представителям ЛГБТ".

"Маятник качнулся в обратную сторону! Все сейчас парализованы страхом от одного сознания, что все, вами сказанное, может быть неправильно истолковано - и тогда ваш путь в профессии закончен. И никто не рискует высказываться публично о том, что происходящее - это крах. Все слишком напуганы. Индустрия на грани коллективного нервного срыва".

Один пятидесятилетний актер, чьи выступления всегда пользовались успехом, рассказал, что во время недавнего кастинга режиссер признал, что он идеально подходит для роли, но, увы, белокож, а ему поручено взять чернокожего исполнителя. "И невозможно ничего сказать по этому поводу - тебя подвергнут публичному распятию!" - посетовал отвергнутый актер.

Дело доходит до анекдотических случаев, когда голливудской звезде Холли Берри пришлось извиняться: она собиралась согласиться на роль трансгендера вместо того, чтобы уступить свое место настоящему трансгендерному актеру. И уже есть примеры находящихся в производстве фильмов, где вся съемочная группа, включая актеров, исключительно и принципиально цветная.

Один из источников заявил автору статьи, что, конечно, лучше, когда людей нанимают сообразно их талантам, но в нынешних условиях приходится отбирать исключительно на основании этнической принадлежности и пола: "Если вы цветной, женщина или гей - добро пожаловать, мы за разнообразие! Любая конференция по ZOOM - это хождение по лезвию бритвы. Дошло до того, что в телефонном разговоре с цветным боишься первым повесить трубку - могут счесть за оскорбление".

Это может показаться иронией судьбы, пишет автор статьи, ведь это Голливуд, который считался сердцем либеральной Америки, а ведущие мастера, такие как Леонардо ДиКаприо или Джордж Клуни, постоянно поднимали свой голос в защиту то окружающей среды, то цветного населения, то жертв геноцида. Но последние события, подобно цунами, все перевернули с ног на голову. "Я никогда не видел таких перепуганных людей, - сказал собеседник Кэролайн Грэхем, по профессии писатель. - Дома в Голливуде выставляются на продажу: люди уходят, потому что даже если после пандемии все нормализуется, работы уже не будет. Голливуд, который всегда считался местом, где сбываются мечты, превратился в кошмар. Нам все чаще указывают, что разрешено говорить, слышать, видеть и знать".

В статье приведен случай с актрисой Джоди Комер ("Убивая Еву"), которую подвергли остракизму за то, что она встречается с республиканцем и сторонником Дональда Трампа; активисты в социальных сетях настойчиво требуют лишить ее возможности работать в кино. С развитием социальных сетей общественное мнение превратилось в силу, не только способную влиять на политику людей и стран, но и сокрушать человеческие судьбы клеветой, наветами, истерическими обвинениями и целыми кампаниями, уничтожающими любой здравый смысл.

"На определенном этапе нашего взросления большинство из нас приходит к пониманию того, что весь мир не может мыслить созвучно нашим собственным взглядам. Но сегодня мы имеем дело с армией младенцев-переростков, которые так и не успели узнать, что мир может быть разнообразен в своих мнениях. Они уверены, что не согласных с ними нужно просто убрать с дороги. И тот мир, который возникает в результате деятельности таких активистов, мстителен, порочен и все более скучен", - так заключает статью в Daily Mail Кэролайн Грэхем.