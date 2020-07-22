Аэропорт, метро и МХАТ: куда трудоустраиваются выпускники московских колледжей

Столичные колледжи в этом году окончили 17 тысяч выпускников. Получив востребованные профессии, они без проблем находят в Москве работу по специальности. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала:

- Профессиональное образование в Москве - это современная образовательная среда самого высокого уровня, которая позволяет сформировать необходимые компетенции у школьников в процессе обучения. В этом году столичные колледжи окончили 17 тысяч выпускников.

Приоритетные направления подготовки в колледжах столицы - информационные технологии, промышленность, транспорт, сфера услуг. Благодаря постоянной модернизации материально-технической базы московские колледжи стали высокотехнологичными центрами профобразования."Московские школьники 9-11 классов имеют уникальную возможность - еще обучаясь в школе, они могут посещать занятия в московских колледжах, сдать профэкзамен и получить свидетельство о профессии, которое в дальнейшем может позволить им работать.", - продолжала Анастасия Ракова. В конце обучения выпускники колледжей и техникумов сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. На экзамене они должны показать на практике свое профмастерство и полученные знания. Оценивает выполнение заданий экспертная комиссия, в состав которой входят представители работодателей - высокотехнологичных предприятий города, партнеров движения WorldSkills Russia. По итогам прохождения испытания выпускники получают skills-паспорт с оценкой за экзамен.

В прошлом году такой экзамен сдавали около 17 тысяч учащихся. Итоговые задания они выполняли в 234 специальных экзаменационных центрах, имеющих соответствующую аккредитацию, по 82 компетенциям: мобильной робототехнике, корпоративной защите, мехатронике и другим.

Успехи учащихся московских колледжей на национальном и мировом чемпионатах WorldSkills подтверждают высокое качество профессионального образования в столице.

Так, на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 москвичи завоевали 8 наград (6 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль). На национальном чемпионате 2019 года команда Москвы стала лидером по количеству медалей высшей пробы, завоевав 92 "золота".

Успешная сдача демонстрационного экзамена, прилежная учеба, победа на чемпионатах WorldSkills - это дополнительная гарантия того, что выпускники сразу после окончания колледжей или даже во время учебы будут обеспечены работой.

Всего в московской социальной сфере более 50 колледжей, включая медицинские. Современные московские колледжи являются высокотехнологичными центрами профессионального образования: в них учатся студенты, знакомятся с профессиями школьники, получают образование взрослые. Сейчас в столичных колледжах продолжается приемная кампания, документы на обучение можно подать на портале Мэра и Правительства Москвы. Для этого понадобится паспорт и аттестат об основном или среднем общем образовании.