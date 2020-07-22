Анастасия Ракова открыла музей профессионального образования в Москве

Музей профессионального образования открылся в обновленном формате на территории Московского техникума креативных индустрий имени Л.Б. Красина. По мнению заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой он станет местом, где посетители смогут в интерактивном формате узнать историю профессионального образования и самые современные наработки этой сферы.

- Музею профессионального образования города Москвы уже 10 лет, а сегодня мы его вновь открываем после масштабного обновления. Это современное интерактивное пространство, где все посетители могут ознакомиться с историей профессионального образования города Москвы и современными технологиями, которые сейчас применяются в этой сфере. Это пространство мы собираемся использовать как в учебных целях для московских школьников, чтобы они ознакомились и выбрали профессию, так и в познавательных и развлекательных целях для заинтересованных горожан Москвы, - рассказала Ракова.

Одна из главных задач музея - показать преемственность идей и технологий, будущее профессий через их историю и сегодняшний день. Организаторы и хранители стремятся увлечь молодежь примерами и трудовыми биографиями из прошлого и настоящего, показать достижения профессионального образования и его воспитанников в разные времена.

Создали его полностью преподаватели современной системы профессионального образования Москвы. Второго такого в городе нет. В нем представлены несколько культурных слоев, через которые раскрываются разные аспекты профобразования: идеология, эстетика и т. д. Оформлен же он в современном стиле, в нем представлены новейшие материалы и технологии, возможность интерактивного взаимодействия с экспонатами. Мультимедийная составляющая - от "оживших" плакатов раннего советского периода до 3D-видео. Разработана и дополненная реальность, где в игровой форме посетители могут познакомиться с профессиями будущего.

В основной экспозиции - три зала, связанные между собой темой профессионального образования в столице: "История повседневности", "Диалог времен" и "Конструктор будущего".

Первый зал "История повседневности" рассказывает о том, как было устроено профессиональное образование в Москве в XX веке. Здесь представлен условный типовой учебный кабинет послевоенного времени.

Второй зал, "Диалог времен", посвящен истории военного времени и профессиональному опыту, который стал основой для сегодняшнего дня. Здесь две сюжетные линии. Первая посвящена военному периоду и роли трудовых резервов. Во второй линии отражен стремительный рост промышленности, первый полет человека в космос, производственные и спортивные победы москвичей.

Зал "Конструктор будущего" показывает новый этап развития профессионального образования - это пространство воображения и творчества. Здесь много свободного места и нет экспонатов в их привычном понимании. Каждый посетитель может воплотить на интерактивных панелях свое представление о будущем Москвы.

С момента возобновления работы всех музеев в городе стартуют и экскурсии в Музей профессионального образования города Москвы. Будут здесь организованы исследовательские маршруты в рамках олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы", "Уроки в музее", " Субботы московского школьника" и т. д.