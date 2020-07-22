Более 100 домов по программе реновации в столице подключат к электросетям

Энергетики подключат к сетям до конца года более 100 домов, возводимых по программе реновации в столице. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время выполнены работы по присоединению 14 домов, выдано свыше 6 МВт мощности, - отметил Петр Бирюков. - Всего в 2020 году планируется подключить к электросетям 111 домов, возводимых по программе реновации жилья".

Заммэра сообщил, что для качественного электроснабжения большинства домов потребовалось не только строительство кабельных линий, но и новых трансформаторных подстанций, в которых установлено современное и надежное электрооборудование.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время ведутся работы по техприсоединению на пяти площадках. Это улица Шверника, дом 6, улица Смольная, владение 21 А, улица Гарибальди, владения 17 и 18, улица 13-я Парковая, владение 16А.