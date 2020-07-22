Число случаев COVID-19 в Москве остается на низком уровне

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 638 новых случаев заражения коронавирусом. Несмотря на увеличение объемов тестирования с запуском бесплатного ПЦР-исследования для горожан, число новых заболевших остается на низком уровне.

Оперштаб напоминает: ранее ПЦР-анализ брали у горожан с подозрением на коронавирусную инфекцию и у проживающих с ними, потом расширили охват и стали тестировать сотрудников городских служб, и теперь каждый желающий может абсолютно бесплатно пройти тест на инфекцию. С 16 июля было запущено ПЦР-тестирование для взрослых и детей на базе 207 городских поликлиник - таким образом, в сутки стало возможно проводить дополнительно еще около 5 тысяч исследований. Тем не менее число новых случаев коронавируса остается на низком уровне, сообщили в оперштабе.

Среди вновь выявленных случаев 54,4% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 27% - от 46 до 65, 7,8% - от 66 до 79, еще 4,1% - старше 80 лет. Дети составляют 6,7%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.