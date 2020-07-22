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22.07.2020 16:26
Рубрика: Экономика

Ефимов: Бюджет Москвы восстанавливает уровень доходов

Текст: Ирина Огилько

Почти 150 млрд рублей поступило в июне в бюджет Москвы, эта цифра на 2,5% превысила показатель прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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"В июне, после снятия ограничений в большинстве отраслей экономики Москвы, рост доходов бюджета восстановился, - сказал он. - За прошлый месяц в бюджет Москвы поступили 144,9 млрд рублей, что превышает на 2,5% показатель июня прошлого года. В целом по итогам полугодия объем доходов будет меньше тех планов, которые мы принимали в рамках бюджета, однако динамика июня позитивна".

По его словам, благодаря восстановлению деловой активности бизнеса вырос объем налога на прибыль. В июне его поступления увеличились на 27% к июню прошлого года - до 34,4 млрд рублей. На 40%, до 2,7 млрд рублей выросли поступления налога на имущество организаций и земельного налога. Рост неналоговых доходов составил 6% - до 19,2 млрд рублей.

Как отметил чиновник, восстанавливаются и поступления в бюджет от НДФЛ: за первое полугодие поступление НДФЛ в бюджет Москвы выросло на 1,4% к показателю аналогичного периода 2019 года, его объем составил 466,4 млрд рублей.

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