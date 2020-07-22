Фестиваль Бутмана "Jazzовые сезоны" пройдет в конце августа

Традиционный, уже шестой по счету Международный фестиваль "Jazzовые сезоны" в Горках Ленских назначен на конец лета - 22 и 23 августа. Организаторы верят, что к этому времени эпидемиологическая обстановка в Подмосковье окончательно нормализуется.

Создатель и художественный руководитель "Jazzовых сезонов" саксофонист, народный артист России Игорь Бутман, рассказывает о своем детище так:

- Для нас "Jazzовые сезоны" - фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что мы слышим, и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд. Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе!

И удивительно, насколько природа, все аллеи, деревья и усадьба Морозова (рядом с ней выстроена сцена - прим. ред.) создают не только особую атмосферу, но и какой-то акустический рай!

В этом году на open-air в Горках Ленинских выступят: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Трио Олега Аккуратова, Квартет Евгения Побожего, Лариса Долина, Сергей Мазаев (который не только солист "Морального кодекса", но и отменный саксофонист, кларнетист и руководитель своего "QueenТета"), певица Fantine со своей группой и другие.

Добираться тоже удобно: в дни фестиваля от метро "Домодедовская" будут ходить специальные автобусы. Но можно приехать и на электричке.

И 22, и 23 августа - начало в 15.00

Кстати

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Московской области.