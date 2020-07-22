Вчерашний бездомный Алексей Куров, много лет ютившийся в костромской ночлежке, стал обладателями собственной трехкомнатной квартиры.

Не остаться на дне

На крыльце утопающего в зелени двухэтажного дома меня встречает поджарый загорелый мужчина в очках.

- Здравствуйте! Проходите! Сейчас устроим экскурсию по нашим владениям, - с нескрываемой радостью демонстрирует свой новый дом Алексей Куров, беря на руки трехлетнего сына Тимошу.

Еще не прошло и месяца, как Алексей с женой Натальей справили новоселье в собственной трехкомнатной квартире в костромском поселке Молодежном.

- Вот здесь у нас детская, здесь гостиная, спальня, тут газовый котел, все удобства. Ванну я поставил собственными руками! Никогда раньше не ставил, но в своем доме любая работа спорится. Мог ли я когда-нибудь представить, что это все у меня будет? Я ведь пил. И допился до того, что мне диагноз дали, очутился в дурдоме. Думал, что там и помру, - говорит Алексей. - Доктор Василий Николаевич говорил мне: "А ведь ты не идиот, ты можешь жить. Но если я выпущу тебя на улицу и ты выпьешь, попадешь в беду". При больнице я разбил огород, у меня там все росло, даже арбузы. Но 15 июня 2014 года я оттуда сбежал…

Очнулся Алексей в каком-то подвале с ощущением, что умирает.

- Собрав последние силы, я выбрался из подвала и приполз в храм. Меня встретил отец Илья и отвез в ночлежку. Там меня приняли, помогли, отвели в баню. Я начал лечиться в группе "анонимных алкоголиков" и понял, что стопка - не решение проблем, она их только усугубит. У хронического алкоголика, который не может остановиться, есть только три пути: смерть, тюрьма и дурдом. Вот уже шесть лет я вообще не пью, - рассказывает о своей жизни Алексей.

Путь домой

Увидев, что новый жилец честно работает, помогает в котельной и вообще взялся за ум, работники ночлежки дали ему поручительство и помогли собрать документы для восстановления дееспособности. Благодаря их помощи с Алексея сняли диагноз, дали не вторую, а третью "рабочую" группу инвалидности. Он устроился сторожем на стоянку. И тут в его жизни произошло еще одно чудо.

В Нерехте за маткапитал удалось найти полноценную трехкомнатную квартиру

- В начале ноября 2015 года меня попросили пустить в мою сторожку замерзшую девушку погреться. Я ее пустил. Разговорились. Подружились. И так получилось, что "греемся" мы с ней до сих пор, - вспоминает Алексей Куров.

Наталья, девушка из многодетной семьи, работала нянечкой в детском саду. После смерти матери она не ужилась в квартире с родными братьями и оказалась на улице. По просьбе Алексея ее тоже приняли в ночлежку - в женский вагон. Но вскоре молодые поняли, что хотят быть вместе.

- Мы сняли квартиру и начали самостоятельную жизнь. Поженились. Обвенчались. Я брал самую тяжелую и грязную работу: одновременно был и сторожем, и грузчиком, и дворником. Иногда падал от усталости, но понимал, что никогда нельзя отчаиваться и опускать руки, - рассказывает Алексей.

Три года назад у Алексея и Натальи родился первенец Тимоша, а в этом году - дочка Варя. После появления малышки Куровым выдали государственный сертификат на материнский капитал.

- Мы понимали, что в Костроме на эти деньги сможем рассчитывать в лучшем случае на комнату в общежитии. Но в Нерехте за маткапитал удалось найти не комнату, а полноценную трехкомнатную квартиру в доме с автономным отоплением. Мы до сих пор не можем поверить своему счастью! Соседи у нас прекрасные. Помогли и советом, и участием, без всяких авансов дали в долг почти новую плиту. Хорошие люди есть везде, - говорит Наталья.

Рядом со своим новым домом Куровы разбили огород. Посадили зелень, овощи, салат. На расположенный неподалеку пруд Алексей с Тимошей ходят рыбачить.

- У нас здесь - настоящий рай! - рассказывает Алексей. - Свежий воздух, природа. Дети стали спать хорошо в тихий час. Благодать! Тимошу оформляем в детский сад. Мечтаю утеплить сарай, чтобы можно было завести там курочек и поросят. С живностью нам обещают помочь с подворья в ночлежке.

По кирпичику

Как рассказал "РГ" председатель совета благотворительной организации "Воскресение" Александр Пушкарев, сейчас в Костроме идет строительство капитального здания ночлежки, которое заменит старые бытовки и строительные вагончики, где ютятся десятки людей, по разным причинам лишившиеся крова.

- В Костроме нет государственного приюта, который помогает бездомным. Единственный приют - это наша ночлежка, которая состоит из вагонов-бытовок. Нужно капитальное здание. Мы его уже строим. Оформили землю, сделали проект, фундамент. Надеюсь, что летом закончим первый этаж. Сейчас нам необходимо купить плиты перекрытия стоимостью 300 тысяч рублей. Спасибо всем людям, кто помогает в строительстве! Кто постоянными пожертвованиями, кто единоразовыми, кирпичик к кирпичику. Спасибо! - говорит Александр Пушкарев.

Среди людей, которые участвуют в возведении нового приюта, есть и вчерашние бездомные, получившие здесь надежду на новую счастливую жизнь.

- Мы безмерно благодарны всем, кто помог нам осуществить нашу мечту! Если бы не оказался в ночлежке - ничего у меня не было бы. На моих глазах соцработники ночлежки помогли людям найти родных, выправить документы, устроиться на работу. Двоим безногим сделали протезы. Они теперь работают, обслуживают себя, ходят на своих ногах. И я помню сделанное мне добро! Если меня в ночлежке о чем-то попросят - я им никогда не откажу. Любой человек, помогая в строительстве ночлежки своим небольшим взносом, может внести свой вклад и спасти чью-то жизнь, - убежден бывший постоялец ночлежки Алексей Куров.

Справка "РГ"

Социальная организация "Воскресение" начинала свою работу в Костроме больше десяти лет назад с открытия благотворительной столовой. Волонтеры бесплатно кормили детей из малообеспеченных семей. Узнав о бесплатных обедах, в столовую стали приходить бездомные. Для них пришлось сделать отдельный пункт питания, а потом и ночлежку, в которой спасаются от голода и находят кров десятки страдальцев. С прошлого года на улице Коммунаров в Костроме идет строительство трехэтажного капитального здания приюта, пригодного и для инвалидов-колясочников. Стройка ведется на средства благотворителей.