Летний кинотеатр Garage Screen открывается мировыми кинохитами

1 августа на столичной площади Искусств начнет работу летний кинотеатр Garage Screen. В программе открытия - российские премьеры фильмов "Дни" Цая Минляна и "Женщина, которая убежала" Хон Сан Су, а также московская премьера картины "Мартин Иден" Пьетро Марчелло. Мировая премьера этого фильма состоялась в 2019 году на Венецианском кинофестивале. А вот ленты "Дни" и "Женщина, которая убежала" - из конкурсной программы последнего "Берлинале".

По словам куратора кинопрограммы Garage Screen Евгения Гусятинского, эти фильмы очень точно отражают состояние и движение современного авторского кино: "В созерцательных "Днях" Цай Минлян нащупывает новый визуальный язык, существующий уже по ту сторону кино и современного искусства. В "Мартине Идене" Пьетро Марчелло обращается к классическому кино XX века, обнаруживая в нем нерастраченную чувственность. А Хон Сан Су в "Женщине, которая убежала" подтверждает, что он является редким и едва ли не единственным сегодня автором, у которого нет и не может быть подражателей".

Обещано, что в 2020 году в программе Garage Screen появятся три новые регулярные рубрики, а одним из главных событий нового сезона станет появление в кинотеатре проектора для показа фильмов с 35-миллиметровой пленки.

"Рубрика "Серебряные копии" состоит из картин, созданных в аналоговую эпоху и предназначенных для проекции с пленки, название отсылает к серебру как к одному из основных элементов, входящих в ее состав. Рубрика "Счастливые часы" представит авторское кино, выходящее за рамки стандартной длительности и непосредственно работающее с визуализацией времени. В нее включены новаторские фильмы, которые раздвигают границы кино за счет расширения экранного времени и зрительского восприятия времени - уже не только кинематографического, но и физического. "Один раз увидеть" - серия уникальных и, как правило, единственных показов новых фильмов, большая часть которых не выйдет в российский прокат и которые можно будет посмотреть только в Garage Screen. В эту рубрику войдет самое разное кино - фестивальное, документальное, экспериментальное, игровое, а также снятое современными художниками", - поясняется в релизе кинотеатра Garage Screen.

Рубрику "Счастливые часы" откроет фильм "Мамочка и шлюха" (1973) Жана Эсташа - он будет показан с пленки. В рубрике также представят раннюю картину филиппинца Лава Диаса "Батанг Уэстсайд" (2001) и пятичасовую японскую драму "Счастливый час" (2015) Рюсукэ Хамагути, отчасти подарившую название всей программе.

В новом сезоне зрителей Garage Screen также ждут совместные программы с актуальными российскими кинофестивалями, среди которых международный фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Film Festival и Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF. В рамках MIEFF в летнем кинотеатре Garage Screen будет показана первая российская ретроспектива пионерки авангардного квир-кино Барбары Хаммер и международная конкурсная программа, в которую вошли 29 экспериментальных фильмов 2019-2020 годов. Еще одним проектом нового сезона станет программа показов с The Blueprint - независимым онлайн-изданием о моде, красоте и современной культуре.

Летний сезон Garage Screen продлится до октября. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Расписание и билеты - здесь.