Мосгордума утвердила возведение монумента Ефиму Славскому

Депутаты Мосгордумы приняли постановление о возведении монумента советскому государственному деятелю Ефиму Славскому. Такое решение столичный парламент принял в ходе заседания.

Как рассказал председатель комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, Ефим Славский был одним из руководителей по созданию ядерного щита нашей страны, который до сих пор стоит. "Памятник будет приурочен к 75-летию отечественной атомной промышленности", - отметил депутат.

Согласно сопровождающим материалам, это предложение было внесено в Мосгордуму госкорпорацией "Росатом". Источник финансирования - средства Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности. Памятник планируется установить на территории парадного сквера госкорпорации "Росатом".

Напомним, что Ефим Славский - советский государственный деятель, специалист в области цветной металлургии, руководитель советской атомной промышленности, трижды Герой Социалистического Труда, один из руководителей советского атомного проекта. В 1957-1986 годах являлся министром среднего машиностроения СССР.