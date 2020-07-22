Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по "делу Голунова"

Мосгорсуд сегодня, 22 июня, отменил постановление о продлении ареста бывшим полицейским по делу журналиста Ивана Голунова и направил его на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова. В то же время, по ее словам, все четверо фигурантов до повторного рассмотрения - до 1 августа - останутся в СИЗО.

Бывшие оперуполномоченные УВД по Западному административному округу Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник майор Игорь Ляховец содержатся в настоящее время под стражей. Еще один бывший оперативник Денис Коновалов, который признался, что подбросил наркотики журналисту по указанию Ляховца, был переведен под домашний арест.

Напомним, что Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. 8 июня суд отправил его под домашний арест, а уже 11 июня с него сняли все обвинения. В это же время были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы генерал Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу. В феврале он сообщил, что получил извинения от прокуратуры ЗАО Москвы за необоснованное уголовное преследование. В конце января 2020 года Басманный суд арестовал по этому делу пятерых полицейских. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Как сообщил в среду источник ТАСС в следственных органах, сейчас по делу идет последняя экспертиза, когда она завершится, завершится и расследование. Как считает собеседник агентства, это, скорее всего, произойдет на следующей неделе, тогда бывшим полицейским предъявят обвинение в окончательной редакции.