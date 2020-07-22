Новости

Проездным воротам с гауптвахтой Хорошевского конного завода вернут первозданный вид 18:24
Jeep Cherokee попал под отзыв в России 18:23
В центре "Космонавтика" на ВДНХ возобновляется образовательная программа 18:06
Два футболиста ЦСКА изолированы из-за подозрения на коронавирус 18:05
Названы сроки выхода фильма "Мажор" с Прилучным и нового "Метода" 17:58
В Калининградском зоопарке погибли три тюленя и медведь-барибал 17:50
Исследование выявило фактор, ведущий с возрастом к глухоте 17:48
Спасенный нерпенок не захотел возвращаться в Финский залив 17:43
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по "делу Голунова" 17:42
Русский музей открыл первый музейный онлайн-кинотеатр 17:31
Загадочный артефакт возрастом 20000 лет найден во вьетнамской пещере 17:31
СМИ сообщили об интересе "Спартака" к Кокорину 17:28
Тверские врачи спасли женщину со 100-процентным поражением легких 17:17
Обвиняемых в убийстве главы ингушского ЦПЭ заподозрили в терроризме 17:15
Принят закон о доступе родителей подростков к информации об их здоровье 17:10
Mitsubishi рассказала, когда представит новые Outlander и ASX 17:10
Москвичам больше не придется платить за замену и поверку электросчетчиков 17:09
Новые Haval H6 и Big Dog сфотографировали за пару дней до премьеры 17:07
Хуснуллин: Кабмин переориентирует деньги из стройки на сельскую ипотеку 17:04
Фестиваль Бутмана "Jazzовые сезоны" пройдет в конце августа 16:55
"Вседорожные" Lada Vesta и Renault Logan: какой седан выбрать 16:55
Еще один российский препарат подтвердил безопасность при лечении COVID-19 16:50
Эпидемиолог рассказал об адаптации COVID-19 к человеку 16:49
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей 16:49
Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю 16:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
22.07.2020 17:42
Рубрика: Происшествия

Почти закончили

Завершается следствие по делу Ивана Голунова
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8215)
Мосгорсуд сегодня, 22 июня, отменил постановление о продлении ареста бывшим полицейским по делу журналиста Ивана Голунова и направил его на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова. В то же время, по ее словам, все четверо фигурантов до повторного рассмотрения - до 1 августа - останутся в СИЗО.

Бывшие оперуполномоченные УВД по Западному административному округу Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник майор Игорь Ляховец содержатся в настоящее время под стражей. Еще один бывший оперативник Денис Коновалов, который признался, что подбросил наркотики журналисту по указанию Ляховца, был переведен под домашний арест.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
СК направил журналиста Голунова на психолого-психиатрическую экспертизу

Напомним, что Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. 8 июня суд отправил его под домашний арест, а уже 11 июня с него сняли все обвинения. В это же время были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы генерал Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу. В феврале он сообщил, что получил извинения от прокуратуры ЗАО Москвы за необоснованное уголовное преследование. В конце января 2020 года Басманный суд арестовал по этому делу пятерых полицейских. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Как сообщил в среду источник ТАСС в следственных органах, сейчас по делу идет последняя экспертиза, когда она завершится, завершится и расследование. Как считает собеседник агентства, это, скорее всего, произойдет на следующей неделе, тогда бывшим полицейским предъявят обвинение в окончательной редакции.

В регионах Происшествия Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Стенограмма
Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по "делу Голунова"
Эпидемиолог рассказал об адаптации COVID-19 к человеку
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина