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22.07.2020 20:17
Рубрика: Культура

Московские театры объявили о премьерах и открыли продажу билетов

Текст: Наталья Лебедева
Театры постепенно начинают возвращаться к привычной жизни - афиши вновь наполняются спектаклями, труппы начинают готовиться к премьерам, а в театральных кассах появились билеты.

Московский театр "Современник" объявил о старте продажи билетов на сентябрь. В начале осени театр планирует сыграть спектакли, которые пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. А уже 1 октября "Современник" отроет новый 65-й сезон.

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"С 22 июля в кассах театра и на официальном сайте после почти четырехмесячного перерыва вновь можно будет приобрести билеты, - сообщила ТАСС представитель пресс-службы театра. - В отличие от большинства своих коллег по цеху, в сентябре "Современник" не открывает новый сезон, а, напротив, закрывает старый. В течение месяца театр будет доигрывать спектакли прошлого, 64-го, сезона, которые были отменены из-за пандемии коронавируса. Новый сезон станет для театра 65-м по счету, его торжественное открытие по традиции намечено на 1 октября".

Зрителей ждет очень насыщенный репертуар, в котором легендарные постановки соседствует с долгожданными премьерами.

"Три товарища", "Три сестры" и "Вишневый сад" Галины Волчек, спектакль "Враги. История любви" Евгения Арье с Чулпан Хаматовой, Аленой Бабенко и Сергеем Юшкевичем в главных ролях, "Горе от ума" Римаса Туминаса, "Не покидай планету" с Константином Хабенским и Юрием Башметом в постановке Виктора Крамера - вот далеко не полный список спектаклей, которые покажет "Современник".

Другая сцена "Современника" откроется для зрителей 6 сентября премьерой "Девочка Надя, чего тебе надо?" молодого режиссера Ивана Комарова. Также на этой сцене представят спектакль Егора Перегудова "Загадочное ночное убийство собаки" и сценическую версию знаменитого романа Евгения Водолазкина "Соловьев и Ларионов", созданную Айдаром Заббаровым.

В пресс-службе театра отметили, что максимальная заполняемость зрительного составит 50 %, поэтому количество билетов будет ограничено.

К новому 57-му сезону готовится и Театр на Таганке, который также открыл продажу билетов.

Фото: Ирина Полярная/Театр Наций
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"Театр открывается для зрителя творческим проектом "Репетиции", который пройдет на Малой сцене театра. В августе зрители смогут увидеть эскизы четырех спектаклей - "Белый шум" Галины Полищук, "Фандорин" Александра Созонова, "Кролики и удавы" Егора Матвеева и "Капитал" Надежды Кубалайт. Показ первого спектакля состоится 9 августа", - сообщил пресс-атташе театра Егор Хлыстов.

Первый премьерный спектакль театр покажет 25 и 26 сентября. Это будет постановка Дениса Азарова "Снегурочка" по пьесе Островского, поднимающую тему существования истинной любви в современном мире. Спектакль был полностью готов еще в марте, но премьеру пришлось отменить. Главные роли исполнят Дарья Авратинская, Александр Метелкин, Марфа Кольцова, Павел Комаров и Константин Крюков.

Театр на Малой Бронной откроет новый сезон премьерой спектакля Александра Молочникова "Бульба. Пир".

"Будем начинать играть, скорее всего, со второй половины сентября. Будем начинать с премьеры Александра Молочникова "Бульба. Пир", потом пойдет моя премьера "Бесов" по Достоевскому, но как будет складываться ситуация с наполняемостью зала, мы пока не знаем", - рассказал художественный руководитель театра Константин Богомолов в интервью ТАСС.

Он отметил, что играть при 50% зала очень печально, но театр будет соблюдать все рекомендации и правила. "Пока спокойно начинаем репетировать и готовиться", - добавил Богомолов.

Пока в здании Театра на Малой Бронной продолжается ремонт, труппа будет выступать в театрально-концертном зале "Дворец на Яузе" и в Театральном центре "На Страстном".

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