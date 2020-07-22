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22.07.2020 17:09
Рубрика: Власть

Москвичам больше не придется платить за замену и поверку электросчетчиков

Текст: Ирина Огилько

С 1 июля жителям москвичам больше не нужно за свой счет покупать электросчетчики, платить за их установку или делать поверку приборов. Эту обязанность в многоквартирных домах передали электросетевым компаниям. Об этом сообщает портал мэра столицы.

Фото: Юрий Кавер / РИА Новости
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Потребителем остается обязанность следить за сохранностью прибора учета, если он установлен в квартире или на другой частной территории. При этом жители обязаны будут предоставлять доступ для замены счетчиков, ввода их в эксплуатацию, проверки состояния или подключения к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Сроки заранее согласовываются. В случае двукратного отказа в допуске сотрудников электросетевой компании плата за электроэнергию будет рассчитываться исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента.

Если же поставщик электрической энергии нарушит обязанности по установке, замене и допуску к эксплуатации счетчика, потребителю уменьшат счета за электроэнергию.

Как отмечает портал мэра, в ближайшие годы планируется поэтапный переход на интеллектуальные приборы учета, которые смогут самостоятельно передавать показания с помощью встроенного модема. С 1 января 2022 года "умные" счетчики будут ставить всем новым потребителям, а также при поломке или по истечении межповерочного интервала старых приборов.

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