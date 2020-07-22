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22.07.2020 16:11
Рубрика: Общество

Мурашко: Антитела к коронавирусу имеет каждый четвертый житель Москвы

Текст: Ирина Невинная
Антитела к коронавирусной инфекции обнаружены у 23-24 процентов жителей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочего визита в Екатеринбург.

Как отметил министр, в зависимости от региона доля населения, имеющая антитела к новой инфекции, может отличаться: в тех регионах, которые находятся на пике заболеваемости или еще не вышли на плато, людей со сформировавшемся иммунитетом гораздо меньше.

Фото: iStock
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Несколько дней назад аналогичной информацией поделилась и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Надзорное ведомство с июня проводит исследование по формированию популяционного иммунитета против COVID-19.

Как отметила Попова, выступая на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26 процентов. Она уточнила, что самые высокие показатели наблюдаются у детей в возрасте до 6 лет - 42 процента от числа обследованных, 38 процентов - у детей от 7 до 13 лет.

По мнению эпидемиологов, говорить о прекращении распространения инфекции можно будет, когда антитела к вирусу будут иметь 60-70 процентов населения.

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