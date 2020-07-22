Наталья Сергунина рассказала о занятиях для детей в парках Москвы

Этим летом столичные парки предлагают научиться рисовать в технике монотипии, освоить азы тхэквондо, посетить уроки актерского мастерства и многому другому. Участие бесплатное, но в некоторых случаях нужно заранее зарегистрироваться. Об этом сообщила журналистам заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В 14 парках Москвы уже начались регулярные спортивные тренировки, познавательные и творческие мастер-классы. Педагоги и тренеры приглашают ребят на занятия по рисованию, технике речи, гимнастике, футболу, скейтбордингу", - рассказала Сергунина. Ее слова приводятся на портале мэра Москвы.

Так, Таганский парк приглашает детей и подростков на регулярные занятия по живописи. Их проводит художник Лариса Магомедова. На уроках ребята учатся рисовать животных, людей и героев мультфильмов красками, карандашами. Занятия проходят на главной сцене парка по вторникам и средам. В 16:00 на них приглашают подростков старше 10 лет, а в 17:00 занятия по рисованию будут интересны детям в возрасте от шести лет. Вход свободный, без регистрации. Подробная информация о занятиях по телефону: + 7 (495) 912-38-83.

В Воронцовском парке можно освоить разные техники рисования, например, монотипию - печатную графику, а также научиться выстраивать правильную композицию и гармонично сочетать цвета. Мастер-классы для детей от шести лет под руководством преподавателя Виктории Куприной начинаются каждую среду в 15:00 в Итальянском саду. Узнать об уроках подробнее можно по телефону: +7 (495) 580-26-78. Регистрация не требуется.

В Лианозовском парке ребята старше шести лет могут посетить мастер-классы преподавателя Анастасии Шальновой. На занятиях она научит рисовать летние пейзажи масляной пастелью или акварелью, а также делать из цветной бумаги яркие аппликации. Творческие уроки проводятся каждую пятницу в шахматной беседке. Начало в 11:00. Необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: + 7 (499) 908-35-00.

Также регулярные занятия по живописи для детей разного возраста проходят в парках "Сокольники", "Кузьминки" и в зоне отдыха "Терлецкая дубрава". Узнать подробнее о мастер-классах, а также зарегистрироваться на них можно на официальных сайтах этих парков.

Обширную познавательную программу для детей в возрасте от пяти лет подготовил этим летом Измайловский парк. Так, по средам, субботам и воскресеньям в 17:00 в павильоне "Студиопарк" (на Северной площади) проходят мастер-классы по технике речи. В 19:00 в эти же дни можно присоединиться к урокам по актерскому мастерству. По четвергам и пятницам в 17:00 этот парк приглашает на занятия под названием "Юный натуралист".

А в Бабушкинском парке стартовал профориентационный проект для детей под названием "Наука для всех". Его участников ждут мастер-классы по профессиям XXI века, индивидуальные онлайн-консультации психолога, профориентационное тестирование и игры, лекции по искусству самопрезентации и выступлению на публике, а также многое другое. Занятия будут проходить до 28 августа по будням с 10:00 до 16:00. На них приглашаются дети от 14 до 17 лет.

Любители футбола смогут погонять мяч в парке у Джамгаровского пруда. Тренировки проходят каждую субботу на площадке для мини-футбола (напротив Стартовой улицы, дом 4). Для детей старше пяти лет занятия начинаются в 13:00, а в 14:00 на тренировку приглашают ребят старше восьми лет.

Также по субботам летние тренировки по футболу проходят в сквере по Олонецкому проезду (на спортивной площадке напротив Сухонской улицы, дом 11). В 10:00 на занятия приглашают детей в возрасте от трех до четырех лет, а в 11:00 тренировки начинаются для ребят старше пяти лет. Вход свободный.

В парке "Сокольники" для подростков по понедельникам и средам организуют бесплатные уроки гимнастики. Необходима предварительная регистрация по телефону: +7 (929) 599-45-45.

А освоить азы корейского боевого искусства тхэквондо дети в возрасте от четырех лет могут по предварительной регистрации в парках "Садовники" и "Кузьминки".

Спортивные тренировки для детей в возрасте от трех лет организует сад "Эрмитаж". Вход на занятия свободный, без регистрации.

Юным любителям скейтбординга будут интересны тренировки, которые проходят в парке 50-летия Октября каждую субботу в скейт-парке в западной части зоны отдыха. Начало в 10:00. Регистрация не требуется.

А в парке "Фили" детей в возрасте от семи лет ждут на бесплатные тренировки по саберфайтингу. Это артистическое фехтование на световых мечах в стилистике саги "Звездные войны". Занятия проходят по вторникам в 19:30 возле главной сцены. Вход свободный.

Напомним, что этим летом для детей и их родителей также стартовала общегородская программа летнего досуга "КультЛето". Взрослых и юных москвичей приглашают на занятия по иностранным языкам, астрономии, танцам и другим дисциплинам, которые проходят в онлайн- и офлайн-форматах. Кружки и секции для горожан всех возрастов организуют 77 культурных центров столичного департамента культуры. Расписание всех занятий опубликовано на сайте "Онлайн.Библиогород".