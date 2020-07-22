Назван лучший проект реставрации по программе "Рубль за метр"

Лучшим проектом реставрации по программе "1 рубль за 1 квадратный метр" признан не какой-нибудь роскошный особняк или дворец, а трамвайная остановка на Красностуденческом проезде. Так решили сами москвичи - в голосовании на "Активном гражданине" приняли участие более 200 тысяч горожан и 21,6 процента из них отдали свой голос за один из самых необычных архитектурных памятников.

Этот проект реставрации не новый - как уже писала "РГ", работы по восстановлению остановки закончили почти два года назад. Но она продолжает вызывать восхищенные взгляды как обычных пассажиров, так и туристов, специально приезжающих посмотреть на старинный остановочный пункт. Чугунная остановка с колоннами и остекленными торговыми павильонами больше напоминает уменьшенную копию старинного вокзала - так солидно она выглядит.

Появилась остановка еще в начале XX века. Тогда мимо нее проходил маршрут "паровичка" - так называли паровой трамвай. В советское время остановка пережила реконструкцию, в 1990-е пожар и едва ли не была утрачена. В итоге первозданный облик чугунному павильону вернул инвестор, потратив много месяцев и миллионов рублей на скрупулезное восстановление деталей. Теперь здесь снова останавливаются трамваи N27 и 29. А свои крупные затраты инвестор возвращает за счет торговли в остекленных частях остановки.

Напомню, программа "рубль за метр" призвана спасать архитектурные памятники, находящиеся зачастую в полуразрушенном и аварийном состоянии. Право их реставрации и льготной аренды разыгрывают на городском аукционе, где определяется арендная ставка на время реставрационных работ. Когда здание восстанавливают, инвестор получает его в аренду на 49 лет за символическую плату в размере 1 рубль за квадратный метр в год. "С начала действия этой программы победители аукционов арендовали более 32 таких объектов, более чем в половине из них уже работают гостиницы, рестораны, магазины, медицинские и образовательные центры", - говорит заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москвичи во время голосования, кстати, не только выбирали лучшие проекты реставрации, но и давали общую оценку программе в целом. Поддержали ее почти 74 процента участников. А второе место после остановки занял главный дом усадьбы А.П. Сытина, построенный в начале XIX века, - его считают лучшим примером восстановления 13,39 процента голосовавших. Замыкает тройку лидеров восстановленная деревянная усадьба дворянина Э.А. фон Беренса.

Городу возвращен памятник начала прошлого века. А инвестор "отбивает" свои вложения за счет торговли в остекленных частях остановки

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов говорит, что реставрация в рамках программы всегда получается масштабной, поскольку старинные постройки зачастую приходится возвращать практически из небытия. "Инвесторы знают, что для перехода на льготную ставку аренды они обязаны полностью вернуть зданию исторический облик, - объясняет он. - Специалисты приводят в порядок как фасады, так и интерьеры. Работы в таких зданиях могут проводиться только под нашим контролем по согласованной документации".

Напомним, программа "1 рубль за 1 квадратный метр" действует в Москве с 2012 года. За прошедшее время благодаря ей удалось привести в порядок 19 старинных зданий.