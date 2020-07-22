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22.07.2020 13:19
Рубрика: Общество

Названы московские парки, где можно встретить гадюк и ужей

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обыкновенный уж и обыкновенная гадюка занесены в столичную Красную книгу и имеют вторую и первую категории редкости соответственно. Но змей довольно часто можно встретить в 16 столичных парках. Об этом сообщает пресс-служба Мосприроды.

Специалисты Мосприроды предупреждают, что ужей можно встретить в природно-исторических парках "Царицыно", "Измайлово", "Битцевский лес", "Москворецкий", Памятнике природы "Серебряный Бор". А обыкновенная гадюка чаще встречается в Троицком и Новомосковском округах.

Фото: Владимир Лерон /ТАСС
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Как отмечают специалисты, ужи абсолютно безопасны для человека и не имеют яда. Обитают эти змеи в самых разных биотопах: в болотистых угодьях, на лесных опушках и в чащах, речных поймах, влажных лугах, горных массивах, в кустарниковых порослях. Они отлично плавают и любят находиться рядом с водоемами. Питаются эти змеи лягушками, мышами и очень редко рыбой. Их естественные враги - хищные птицы и некоторые млекопитающие. Гадюка обыкновенная питается различными мелкими животными, в основном мышевидными грызунами. Однако птицы, лягушки и ящерицы также входят в ее рацион. Она часто прячется под корнями деревьев и в других укрытиях.

Многие путают ужей с гадюками, которые не так безобидны для человека и имеют яд, но он только в очень редких случаях смертелен для людей. Зачастую у ужей по бокам головы есть ярко желтые пятна, бывает и рисунок на спине. У гадюки голова ближе к треугольной форме и менее плавно переходит в туловище.

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