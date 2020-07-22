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22.07.2020 20:00
Рубрика: Культура

Посещаемость культурных мероприятий за 10 лет планируется увеличить втрое

Текст: Наталья Лебедева

Министр культуры РФ Ольга Любимова во время рабочей поездки в Калугу заявила, что учреждения культуры к 2030 году смогут увеличить количество посетителей в три раза. Так она прокомментировала поручение президента РФ, которое содержится в тексте указа о продлении сроков исполнения нацпроектов.

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"Я полагаю, эта цифра реальна, и мы берем на себя обязательства в этот момент, не делая каких-то популистских заявлений", - приводит слова министра ТАСС.

Ольга Любимова добавила, что эти планы основаны на анализе итогов первого года работы национального проекта "Культура". Также она напомнила, что за несколько месяцев пандемии и режима самоизоляции, учреждения культуры освоили виртуальное пространство и смогли в разы увеличить посещаемость своих онлайн-ресурсов.

По словам министра, в новой реальности уже невозможно говорить лишь о посещениях в привычном формате, когда люди покупают билеты и приходят в музей, театр или посещают библиотеку. "Мы не можем игнорировать те миллионы людей, которые смотрят балет и кино, слушают лекции на портале "Культура.РФ", которые участвуют в образовательных программах, вебинарах", - отметила Любимова.

Также глава ведомства предложила обратить более пристальное внимание на массовые мероприятия на открытом воздухе, многие из которых проходят бесплатно. По мнению министра, формальное отсутствие билетов, ничуть не уменьшает значение концертов, экскурсий и других мероприятий в формате open-air, которые происходят на площадях и улицах городов по всей стране.

Фото: Пресс-служба Русского музея
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"Почему мы не считаем эти мероприятия, почему ими не гордимся? Ведь именно эти цифры позволяют нам впоследствии анализировать, каких мероприятий не хватает", - подчеркнула Любимова.

Особое внимание Минкультуры РФ намерено уделить поддержке кинобизнесу, который, как и многие другие сферы культуры, сильно пострадал из-за коронавируса.

"Со своей стороны мы должны создать все условия для бизнеса, чтобы им помочь в данной ситуации. Эту задачу ставит нам вице-премьер, безусловно, мы и сами понимаем как профильное ведомство, что обязаны помогать", - сказала Ольга Любимова и добавила, что ее ведомство обязано "помочь вернуться российскому кино в кинотеатры, а зрителю встретиться с долгожданными релизами".

Первая встреча должна состояться 1 августа. В этот день российские кинотеатры откроются для зрителей премьерой фильма с многообещающим названием "Хеппи-энд".

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