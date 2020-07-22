Проездным воротам с гауптвахтой Хорошевского конного завода вернут первозданный вид

На открытых торгах было разыграно право аренды объекта культурного наследия регионального значения "Проездные ворота - гауптвахта, 1770-е гг.", расположенный по адресу Таманская ул., д. 2 стр. 8 Это строение входит в программу льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр".

Новому правообладателю предстоит провести работы по сохранению фасадов и интерьеров старинной постройки. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

По данным пресс-службы, сейчас объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии.Как рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, Хорошевский конный завод - интересный московский памятник с богатой историей.

"Площадь кирпичного здания проездных ворот с гауптвахтой всего 39,5 квадратных метров, тем не менее арендатору предстоит объемная работа по возвращению ему надлежащего облика. Перейти на льготную ставку аренды "1 рубль за 1 квадратный метр" он сможет лишь после проведения комплексной реставрации. Отмечу, что несмотря на заинтересованность инвестора в скорейшем проведении работ, мы будем следить, чтобы их качество оставалось на высшем уровне", - заверил чиновник. Он пояснил, что после государственной регистрации права новому правообладателю предстоит разработать проект реставрации и приспособления памятника к современному использованию. На эти работы отводится собственнику 1 год. После согласования проектной документации Мосгорнаследие выдаст официальное разрешение на проведение работ. Они пройдут под контролем ведомства.

Напомним, что льготная аренда при соблюдении всех условий рассчитана на 49 лет.