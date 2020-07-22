Ежедневно в СМИ и соцсетях просят о помощи больным детям на дорогостоящую операцию или лекарства. Как выясняется, во многих, даже самых сложных случаях, эту помощь обязано оказывать государство, но чиновники на местах под разными предлогами отказывают в этом.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, в Липецкой области прокуроры смогли добиться закупки для ребенка-инвалида жизненно необходимого лекарства стоимостью 7 млн рублей.

"В прокуратуру района обратился отец двухлетней девочки-инвалида, страдающей спинальной мышечной атрофией, с жалобой на отказ обеспечить ребенка лекарством, назначенным ей по жизненным показаниям", - сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. По ее словам, консилиум врачей Института педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева назначил малолетней пациентке дорогостоящий лекарственный препарат, в связи отсутствием альтернативных медикаментозных средств. Поскольку препарат не зарегистрирован на территории России, было принято решение разрешить его к индивидуальному ввозу и применению.

Однако управление здравоохранения Липецкой области отказало в закупке препарата, в связи с его отсутствием в Государственном реестре лекарственных средств. В результате, как отметила Ткачева, было нарушено гарантированное государством право ребенка-инвалида на жизнь и охрану здоровья. Поэтому прокурор обратился в суд с требованием обязать управление здравоохранения обеспечить ребенка-инвалида лекарственным препаратом. Это требование было удовлетворено и принято к немедленному исполнению. На днях малышка уже получила нужное лекарство.