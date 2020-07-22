Ракова: Еще 1168 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Еще 1168 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1168 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 172939 человек", - отметила она.

Отсутствие у человека заболевания подтверждают специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.