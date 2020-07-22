Ракова: Инновационные уроки технологии проходят на базе колледжей

Московские школьники могут посещать уроки технологии на базе колледжей. Занятия проходят в современных лабораториях, оснащенных необходимым оборудованием. Об этом журналистам сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Классические уроки технологии могут проводиться не только в школах, но и в колледжах, где созданы современные лаборатории, оснащенные необходимым оборудование. Здесь школьники могут реализовать свои проекты и познакомиться с профессией, которую, возможно, выберут для себя в дальнейшем. Обучение проходит по 22 направлениям - это 3D-моделирование, металло- и деревообработка, гостиничный сервис и многое другое", - сказала Ракова. По ее словам, для учеников 5-9 классов уроки ориентированы на востребованные в городе специальности. Ведут обучение опытные мастера производственного обучения-эксперты WorldSkills. Первые такие занятия состоялись осенью 2016 года.

На уроках школьники осваивают компетенции по стандартам WorldSkills Junior и готовятся к участию в национальном чемпионате WorldSkills. Полученные знания и навыки участники также могут продемонстрировать на Всероссийской олимпиаде школьников по технологии. Кроме того, со своими проектами они могут участвовать в городском конкурсе исследовательских и проектных работ. Все необходимые материалы для уроков технологии размещены в библиотеке "Московской электронной школы".