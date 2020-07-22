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22.07.2020 10:47
Рубрика: Общество

Ракова: В Москве 24 июля пройдет выпускной в Парке Горького

Текст: Любовь Проценко

Общегородской выпускной в столице пройдет 24 июля в Парке Горького. Выпускников ожидает насыщенная праздничная программа, все меры безопасности будут соблюдены, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала, что с 24 по 25 июля вход на территорию парка будет открыт только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом:

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- Мы действительно готовились к выпускному, но принимали окончательное решение с учетом того, как эпидемиологическая ситуация развивается сегодня. Хочу всех обрадовать - мы можем организовать и провести праздник для московских выпускников. Выпускной пройдет 24 июля в Парке Горького. Мы подготовили ребятам хорошую программу, я надеюсь, она им понравится. Традиционные меры безопасности в условиях эпидемии будут также полностью соблюдены.

Весь задействованный в мероприятии персонал проверят на коронавирус. Перед отправлением в Парк Горького всем участникам в автобусе измерят температуру. На входе установят специальное оборудование - тепловизор, бесконтактный измеритель температуры, дезинфектор для одежды, бесконтактный антисептик для рук, а всем участников выдадут маски.

Фото: Влад Бондаренко
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Обслуживающий персонал также будет обеспечен средствами индивидуальной защиты. По всей территории парка будут установлены стойки с антисептиком для обработки рук. Поверхности по всей территории парка (включая фотозоны, арт-объекты, зоны отдыха) будут дезинфицировать. Всем гостям праздника будут раздавать бутилированную воду.

Праздничные мероприятия пройдут в специальных зонах, отмеченных разными тематиками, и расположенных на территории всего парка.

Выпускников ожидают тематические фотозоны, уличные театры, арт-лабиринт современного искусства, интеллектуально-развлекательные квизы, выступления популярных stand-up комиков и многое другое. На основной сцене с 8 вечера до 6 утра пройдут выступления популярных диджеев и артистов. У ребят также будет возможность принять участие в популярном шоу "Comment Out".

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