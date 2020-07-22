Синоптики предупредили москвичей о "желтом" уровне погодной опасности

Повышенный уровень погодной опасности объявлен на среду, 22 июля, в Москве и области из-за грозы и дождя. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Предупреждение действует с 11:00 до 14:00 в столице и с 9:00 до 17:00 часов в районах Подмосковья", - со ссылкой на синоптиков пишет РИА Новости.

Со следующей недели в столице погода сменится. Летняя жара вновь окутает Москву и область. Воздух будет прогреваться до 28 градусов. Пока же температуры в столице ниже нормы в среднем на три градуса. И такая ситуация сохраниться до конца недели. По данным синоптиков, курс на тепло и прояснение столичная погода возьмет в предстоящее воскресенье, 26 июля.