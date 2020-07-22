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22.07.2020 20:51
Рубрика: Власть

Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину

Текст: Александр Мелешенко

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении от должности главы департамента образования и науки Исаака Калины - документ размещен на официальном сайте мэрии. Из него следует, что Калина уволен по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу.

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Другим указом мэр назначил руководителем департамента с 23 июля Александра Молоткова, который до этого занимал кресло заместителя Исаака Калины. Молотков назначен на новую должность на срок полномочий мэра, сказано в указе.

Александр Молотков родился 29 января 1970 года в Харькове, с 1972 года постоянно живет в Москве. Из его биографии на сайте мэрии следует, что он окончил в 1993 году Московский инженерно-строительный институт имени В.В.Куйбышева, а в 1995 году Московскую школу ценных бумаг. В 2012-2014 годах учился в Московском городском университете управления правительства Москвы.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Работал в сфере строительства жилых и социальных объектов Москвы и Нижневартовска, 10 лет трудился в банковской сфере, в 1998 году был приглашен на работу в Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства, где занимался вопросами стратегии развития системы господдержки малого бизнеса. Занимал должность начальника управления экономической политики и планирования и члена правления.

На работу в департамент образования Москвы пришел в 2011 году на должность замначальника управления, работал над госпрограммой "Столичное образование", занимался вопросами развития государственно-общественного управления в образовании. В июле 2015 года назначен на должность начальника управления координации госпрограммы департамента, в апреле 2017 стал заместителем руководителя ведомства. Женат, двое детей.

Исаак Калина, напомним, проработал главой департамента образования Москвы почти 10 лет - на эту должность он был назначен 10 ноября 2010 года. До этого трудился заместителем министра образования и науки РФ.

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