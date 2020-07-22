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22.07.2020 18:06
Рубрика: Общество

В центре "Космонавтика" на ВДНХ возобновляется образовательная программа

Текст: Ирина Огилько

С 24 июля в центре "Космонавтика и авиация" на главной выставке страны возобновляются образовательные мероприятия. Первым событием после перерыва станет встреча с космонавтами Владимиром Джанибековым и Федором Юрчихиным в рамках проекта "Уроки космоса". Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

Фото: ТАСС
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Как рассказал президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин, на "Уроке космоса" 24 июля в 12.00 вместе с легендарным советским космонавтом Владимиром Джанибековым и экспертом в области космонавтики и академиком Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорем Марининым пойдет разговор о стыковке "Союз" - "Аполлон", положившей начало международному сотрудничеству на орбите. Как напомнил Юрчихин, Владимир Джанибеков входил в дублирующий экипаж той экспедиции и в паре с Борисом Андреевым был готов отправиться на орбиту в случае нештатной ситуации. Эксперты поговорят об особенностях подготовки к программе "Союз" - "Аполлон", технических прорывах, которые удалось совершить благодаря ей, а также важности международного сотрудничества, которое сложилось 45 лет назад и продолжается по сей день. Участие бесплатное, нужна регистрация. Для тех, кто не сможет присутствовать на встрече, будет организована онлайн-трансляция в официальной группе ВДНХ в "Одноклассниках". Зрители смогут задавать вопросы в комментариях к видео, на самые интересные из которых эксперты ответят в прямом эфире.

"С 1 августа в центре стартует серия увлекательных лекций, показов документальных фильмов и художественных картин, которые позволят получить новые знания о космосе или просто помечтать о покорении Вселенной", - рассказывает Федор Юрчихин. Так, в 15:00 в лектории "Кулибин Про" член экипажа международных космических проектов "SIRIUS19" и "Mars 160", сотрудник Института медико-биологических проблем РАН, космический журналист Анастасия Степанова прочитает лекцию о проекте "Mars 160" - аналоге марсианской исследовательской станции в Арктике и пустыне Юты, где экипаж учился выживать, проводить эксперименты и искать жизнь на Красной планете. В продолжение темы в 16:00 гостям покажут документальный фильм телестудии Роскосмоса "Первые на Марсе. Неспетая песня Сергея Королева".

Фото: Роскосмос
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В этот же день, но в 17:00 в конгресс-зале центра состоится показ остросюжетного художественного фильма "Время первых", главные роли в котором сыграли Евгений Миронов и Константин Хабенский. Картина основана на реальных событиях легендарной экспедиции Алексея Леонова и Павла Беляева, во время которой состоялся первый выход человека в открытый космос.

2 августа в 15:00 в лектории "Кулибин Про" Анастасия Степанова продолжит рассказ о подготовке к полетам в дальний космос. В этот раз речь пойдет о 120-суточном изоляционном эксперименте, которые воспроизводит основные характеристики реальной экспедиции на Луну. После лекции, в 16:00, зрители смогут посмотреть документальный фильм "Курс на Луну" и узнать о проекте первой лунной базы, созданном еще в 60-е годы XX века, а также о современных шагах на пути к освоению единственного естественного спутника Земли. Завершатся познавательные выходные показом научно-фантастической киноленты "Солярис" режиссера Андрея Тарковского. Художественную картину, получившую в 1972 году гран-при Каннского кинофестиваля, можно будет посмотреть в конгресс-зале центра в 17:00.

Фото: pixabay.com
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Вход в павильон "Космос" и участие в образовательных мероприятиях бесплатные, по предварительной регистрации. Рассадка в залах будет организована с условием соблюдения социальной дистанции.

Напомним, что в честь дня рождения ВДНХ для посетителей проведут бесплатные туры по экспозиции центра. 1 и 2 августа пройтись по крупнейшему космическому музею страны в компании экскурсовода можно будет в 11:30, 12:30, 13:30, 20:00. Для соблюдения всех необходимых мер безопасности в каждой экскурсионной группе должно быть не более пяти человек. Чтобы принять участие в бесплатном туре, нужно предварительно зарегистрироваться на один из сеансов, а также приобрести входной билет в центр.

Более подробную информацию можно узнать на сайте центра: cosmos.vdnh.ru

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