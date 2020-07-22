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22.07.2020 13:09

В Калуге обсудили аварийные деревья

22 июля на заседании городской думы депутат Александр Окунев поднял вопрос обрезки аварийных деревьев.
Фото: Городская дума Калуги Фото: Городская дума Калуги
Фото: Городская дума Калуги

"В Калуге огромное количество деревьев требует санитарной и омолаживающей обрезки, в последнее время из-за природных катаклизмов деревья часто падают на проезжую часть и дворовые территории, - выразил обеспокоенность депутат. - Кроме того, от жителей поступает множество жалоб на разросшиеся во дворах деревья. Необходимо разработать муниципальную программу по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке, четкому планированию озеленения города".

По словам временно исполняющего полномочия городского головы Дмитрия Денисова, необходимые работы проводятся, техника МБУ "Калугаблагоустройство" задействована на сто процентов, база учреждения буквально завалена собранными на территории города упавшими деревьями.

Фото: Калужская городская дума
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"В этом году мы приобрели дробилку, в планах - приобретение специального комплекса по изготовлению брикетов из опилок и древесных отходов, - рассказал Дмитрий Денисов. - Прорабатывается вопрос сотрудничества с Калужским заводом альтернативного топлива и региональным экологическим оператором. К сожалению, в текущем году наши финансовые возможности существенно ограничены"

Начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко, в свою очередь, напомнил, что обрезка и валка аварийных деревьев на дворовых территориях зачастую является обязанностью управляющих компаний, далеко не все из которых добросовестно выполняют свою работу. К нерадивым управленцам будут применяться меры административного воздействия.

Заместитель председателя городской думы Сергей Павлов обратил внимание руководства города на состояние деревьев на Театральной площади.

"Это одно из знаковых мест нашего города, растущие там липы нуждаются в обрезке, кроме того все они увешаны старыми гирляндами, - подчеркнул Сергей Павлов. - Городским службам нужно уделить приоритетное внимание этому участку".

На заседании был затронут и вопрос ремонта дорог. Депутат Карп Диденко напомнил о необходимости выполнения гарантийных обязательств подрядчиком, осуществлявшим ремонт дорог в рамках проекта БКАД в 2019 году.

Фото: Калужская городская дума
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"На отремонтированных в 2019 году дорогах много недочетов, например, провалившихся канализационных колодцев, принимались дороги с условием того, что подрядчик полностью исправит все свои недоработки, - отметил депутат - Необходимо принять жесткие меры и потребовать выполнения гарантийных обязательств".

Временно исполняющий полномочия городского головы предложение поддержал. Депутат Павел Середин поднял вопрос проведения дренажных работ на улице Максима Горького: в настоящее время вода с улицы заливает дворы расположенных поблизости домов.

Дмитрий Денисов заверил народных избранников что ситуация находится под контролем и в скором времени все необходимые дренажные работы будут выполнены.

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