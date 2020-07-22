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22.07.2020 13:08

В Калуге расширили перечень льгот для бизнеса

22 июля состоялось заседание городской думы. Депутаты внесли изменения в Устав города. Поправки предусматривают наличие в городской управе Калуги должностей заместителя городского головы - главного архитектора и первого заместителя городского головы.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Введение должности главного архитектора обеспечит наиболее компетентный и профессиональный подход к реализации архитектурной деятельности, разработке новых концепций развития Калуги, восстановлению памятников архитектуры, а также сохранению культурного и исторического облика города.

Введение должности первого заместителя городского головы будет способствовать совершенствованию процессов координации всех органов городской управы, в том числе в период временного отсутствия городского головы.

Фото: Калужская городская дума
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Ранее изменения в устав были одобрены участниками публичных слушаний.

Также были внесены изменения в решение городской думы "Об утверждении перечня видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях пандемии".

В перечень дополнительно включаются следующие отрасли: "Производство изделий народных художественных промыслов", "Деятельность по осуществлению торговли через автоматы", "Печатание газет", "Издание книг, газет, журналов и периодических изданий", "Деятельность в области телевизионного и радиовещания", "Деятельность сетевых изданий" и "Деятельность информационных агентств".

Парламентарии согласовали сделку муниципальному предприятию "Управление калужского троллейбуса", связанную с открытием невозобновляемой кредитной линии. Предприятие планирует взять в Сбербанке кредит в размере 61 миллиона рублей под два процента годовых.

Фото: Калужская городская дума
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"Управление калужского троллейбуса берет кредит в рамках мер государственной поддержки, предложенных президентом России, - пояснил директор МУПа, депутат Вадим Витьков. - Если в период до июня 2021 года предприятие не будет сокращать штат сотрудников, то возвращать проценты и тело кредита не потребуется. Фактически это безвозвратная субсидия от государства и Сбербанка. Эти средства будут для нас существенным подспорьем и позволят компенсировать убытки, понесенные в период карантинных мер и вызванные отменой ряда маршрутов в связи с ремонтом дорог".

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