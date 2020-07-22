В Москве невесту убили накануне свадьбы

В квартире в центре Москвы найдена убитая 27-летняя девушка.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК столицы, преступление было совершено в доме в Колпачном переулке. Смерть наступила от множественных травм головы и тела. По данным источника агентства "Москва", приехавшая опергруппа застала в квартире мать молодого человека, с которым встречалась погибшая. Она объяснила, что пара собиралась пожениться 8 августа. Связаться с женихом пока не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".