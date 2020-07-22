Собянин рассказал об особенностях новых заповедных территорий столицы

Новости

В Крыму участника украинского нацбатальона осудили на восемь лет 13:59
Депутат МГД Щитов: Нужны четкие правила передвижения электросамокатов в городе 13:58
В Минске уточнили дату загрузки топлива на первом блоке БелАЭС 13:51
Мишустин пообещал обсудить с Дегтяревым поддержку Хабаровского края 13:49
Хабенский и Бурковский снимаются в новом сериале о войне 13:49
"Матч ТВ" проведет перекличку матчей 30-го тура РПЛ 13:47
Зарегистрированы кандидаты в губернаторы Севастополя 13:41
У звезды "Сволочей" Ильи Сысоева друг угнал и разбил Lexus 13:39
Площадь пожара в уральском заповеднике увеличилась до 23 гектаров 13:39
Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам 13:37
Автомобиль влетел в пешеходов после ДТП на юго-востоке Москвы 13:31
В Москве ввели штрафы за борщевик 13:31
Эксперты назвали лучшие фильмы ужасов первой половины 2020 года 13:30
Западные эксперты обвинили в новом росте заболеваемости COVID-19 молодежь 13:29
Две вакцины от COVID-19 прошли вторую фазу клинических испытаний 13:22
Жириновский рассказал, что Фургал собирался подать в отставку до ареста 13:20
Названы московские парки, где можно встретить гадюк и ужей 13:19
Ракова: Инновационные уроки технологии проходят на базе колледжей 13:18
Джойстики корабля "Аполлон-11" продали с аукциона за 780 тысяч долларов 13:11
Мишустин заявил о планах развития микроэлектроники 13:06
На трассе "Таврида" будут работать восемь станций мобильной связи 13:06
В Сергиевом Посаде изъяли 36 тысяч бутылок поддельного алкоголя 13:03
Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев 13:01
Мишустин заявил о планах удвоить спрос на отечественные IT-сервисы 13:01
В Иркутской области мошенника заставили вернуть украденные деньги 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
22.07.2020 13:14
Рубрика: Общество

Собянин рассказал об особенностях новых заповедных территорий столицы

Текст: Ирина Огилько
В столице будут созданы 18 особо охраняемых природных территорий. Решение об этом принял мэр города Сергей Собянин. Общая площадь новых парков составит 1,73 тысячи га. В своем официальном блоге градоначальник рассказал, чем удивительны некоторые из них.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Как пишет Собянин, исторические лесные массивы, парки, скверы, бульвары, другие озелененные территории занимают более половины площади города. Нагрузка на природные территории очень высока. Уже существующие в городе ООПТ, занимают более 17 тыс. га., на которых обитают 569 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу города. Но потенциал не исчерпан, поэтому было принято решение о создании новых 18 природных территорий общей площадью свыше 1730 га.

Фото: iStock
Еще три вида животных оказались под угрозой исчезновения

Так, на западе столицы появится Ландшафтный заказник "Долина реки Очаковки". Здесь обитают 12 краснокнижных видов птиц: красноголовый нырок, камышница, коростель, ушастая сова и другие. Встречаются и редкие животные: ласка, полевка-экономка и мышь-малютка, считающийся одним из самых мелких млекопитающих на Земле.

На востоке придать парку Кусково статус особо охраняемой территории попросили сами местные жители. Теперь эта территория будет именоваться Природно-исторический парк "Кусково". В нем обитают более 50 видов животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу города Москвы. Здесь можно встретить ушастую сову и тетеревятник. На севере столицы создается ландшафтный заказник "Химкинский" и памятник природы "Лесная балка в Химкинской лесопарке". Новая природная достопримечательность расположена на большой природной территории в Ховрино и Левобережном в изобилии произрастают 80 - 90-летние сосны, что является редкостью для Москвы. Лесная балка глубиной до 6 метров является местом обитания ласки, зайца-беляка и белок. Здесь же гнездится самая маленькая певчая птичка в Европе и Азии - королек. Ее часто называют европейским колибри, его вес - не более 10 граммов, но голос ее считают одним из лучших в природе.

Еще одно ООПТ создадут на месте недавно благоустроенного парка "Южное Бутово" вдоль линии метро. Здесь будет создан ландшафтный заказник "Южное Бутово" и экологический парк "Северное Бутово". На этой территории обнаружен уникальный рельеф - древние овраги и балки, заросшие деревьями, корни которых защищают эту землю от дальнейшей эрозии. По территории заказника протекают реки Чечера и Гвоздянка, последняя образует в своем русле Большой пруд. Обитают на этой территории самый крупный пернатый хищник Москвы - ястреб-тетеревятник, борцы с вредителями леса - большой и малый пестрые дятлы, вальдшнепы и соловьи.

Фото: Блог Сергея Собянина
В регионах Общество Природа Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Стенограмма
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты учителей и врачей
Дело о смертельном ДТП по вине актера Ефремова поступило в суд
Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии COVID-19
Захватившему заложников в украинском Луцке предъявили обвинения
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году