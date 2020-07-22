Собянин рассказал об особенностях новых заповедных территорий столицы

Как пишет Собянин, исторические лесные массивы, парки, скверы, бульвары, другие озелененные территории занимают более половины площади города. Нагрузка на природные территории очень высока. Уже существующие в городе ООПТ, занимают более 17 тыс. га., на которых обитают 569 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу города. Но потенциал не исчерпан, поэтому было принято решение о создании новых 18 природных территорий общей площадью свыше 1730 га.

Так, на западе столицы появится Ландшафтный заказник "Долина реки Очаковки". Здесь обитают 12 краснокнижных видов птиц: красноголовый нырок, камышница, коростель, ушастая сова и другие. Встречаются и редкие животные: ласка, полевка-экономка и мышь-малютка, считающийся одним из самых мелких млекопитающих на Земле.

На востоке придать парку Кусково статус особо охраняемой территории попросили сами местные жители. Теперь эта территория будет именоваться Природно-исторический парк "Кусково". В нем обитают более 50 видов животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу города Москвы. Здесь можно встретить ушастую сову и тетеревятник. На севере столицы создается ландшафтный заказник "Химкинский" и памятник природы "Лесная балка в Химкинской лесопарке". Новая природная достопримечательность расположена на большой природной территории в Ховрино и Левобережном в изобилии произрастают 80 - 90-летние сосны, что является редкостью для Москвы. Лесная балка глубиной до 6 метров является местом обитания ласки, зайца-беляка и белок. Здесь же гнездится самая маленькая певчая птичка в Европе и Азии - королек. Ее часто называют европейским колибри, его вес - не более 10 граммов, но голос ее считают одним из лучших в природе.

Еще одно ООПТ создадут на месте недавно благоустроенного парка "Южное Бутово" вдоль линии метро. Здесь будет создан ландшафтный заказник "Южное Бутово" и экологический парк "Северное Бутово". На этой территории обнаружен уникальный рельеф - древние овраги и балки, заросшие деревьями, корни которых защищают эту землю от дальнейшей эрозии. По территории заказника протекают реки Чечера и Гвоздянка, последняя образует в своем русле Большой пруд. Обитают на этой территории самый крупный пернатый хищник Москвы - ястреб-тетеревятник, борцы с вредителями леса - большой и малый пестрые дятлы, вальдшнепы и соловьи.