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22.07.2020 18:21
Рубрика: Культура

Хорошо пошумели

В Москве состоялся рок-фестиваль "Сакмаров-Фест"-3
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8215)
Зрители давно стосковались по таким выступлениям. И поэтому с пониманием отнеслись к тому, что зал было разрешено заполнить только наполовину, а стулья были расставлены на расстоянии полутора метров друг от друга. Тем более что очень хорош был этот фестиваль с уже давней и уважительной репутацией! Его придумал и организовал известный флейтист, саксофонист Олег Сакмаров, игравший и в "Аквариуме", и в "Наутилусе Помпилиусе", а до этого и в питерском "Выходе", а затем начавший сольную карьеру как певец и гитарист.

В последние годы Сакмаров много работает с театрами, пишет для них музыку, сам же и играет. И поэтому на его "Сакмаров-Фесте" выступают группы, играющие акустический рок, несуетные и умные песни, нередко имеющие отношение к театральным постановкам. Так было и на этот раз, на третьем "Сакмаров-Фесте" в московском клубе-магазине "Дом Культуры"…

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Дом Культуры", расположенный в нескольких шагах от знаменитой Бородинской панорамы, - удивительное сооружение. Здесь проводят концерты, встречи с музыкантами, презентации премьер, а попутно здесь же можно купить альбомы российской и зарубежной рок-музыки, авангарда, джаза, этники. Причем встречаются очень редкие релизы, которые в других музыкальных магазинах днем с огнем не отыскать. Именно сюда приходят умные и образованные меломаны, любящие качественный, некоммерческий рок.

Сам именитый музыкант на этот раз в зале не присутствовал. Но прислал свое видеообращение, с которого и начался этот музыкальный праздник.

"Важно, что мы все остались живы, - открыли свой концерт музыканты группы "Акустический лес", - только вот наш барабанщик пока потерялся где-то в метро. С непривычки, потому что давно в нем не ездил". Сет "Акустического леса" был впечатляющим, в него уместно вторгалась и губная гармошка, и остроумные слова, и очень точные реплики между песнями. Особенное впечатление на зрителей произвел их трек, в тексте которого они, можно сказать, по-новому переиначили "Сказку о попе и работнике его Балде".

На "Сакмаров-Фесте" выступают группы, играющие акустический рок, несуетные и умные песни

Очень драйвово отыграла группа "Сон Лемура", а вот русская японка Софи Маеда, именуемая экспертами как "поп-панк-певица", пока столь цельного впечатления не произвела. Она говорила по-русски, но спела программу лирики на английском и японском. Это была программа акустической лирики, без особо впечатляющих акцентов и с минимумом эмоций и откровений, хотя именно их особенно хочется ждать от рок-музыки после окончания пандемии…

В регионах Культура Музыка Рок Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк

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