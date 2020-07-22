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21.07.2020 23:33
Рубрика: Экономика

"Мой жив

Программа комфортных районов возобновилась
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 159(8213)
В столице вновь начались работы по благоустройству территорий по программе "Мой район". Вынужденная задержка в четыре месяца, связанная с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, внесла ощутимые коррективы в планы властей. Что из ранее запланированного успеют сделать в этом году, выяснил корреспондент "РГ".
Фото: Сергей Куксин/РГ
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Работа в этом году предстояла не менее масштабная, чем в 2019-м. Должны были привести в порядок территории, прилегающие к пяти вылетным магистралям, среди которых значились Ленинский проспект, территория от улицы Большие Каменщики до МКАД, шоссе Энтузиастов. В результате большую часть работ оставили на следующий год. А в этом успеют лишь начать благоустройство в районе улицы Большие Каменщики на территории до метро "Коломенская". В эту зону, кроме вылетной магистрали, попадают Новоспасский проезд, Симоновский вал, Велозаводская улица, проспект Андропова - от Нагатинской набережной до метро "Коломенская" и улица Сайкина. Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков, здесь сделают комфортное пространство для местных жителей с сохранением важной транзитной функции магистрали. По проекту запланировано замостить тротуары плиткой, поменять освещение, убрать провода под землю, уложить новый асфальт, высадить газоны, поставить малые архитектурные формы.

Работы начались и в районе Дорогомилово, где в прошлом году были благоустроены площадь Европы и прилегающие к Киевскому вокзалу жилые кварталы. В этом году обещают успеть сделать набережную Тараса Шевченко от Новоарбатского моста до Бородинского, Бережковскую набережную - от Бородинского моста до моста Богдана Хмельницкого, Украинский бульвар - от Кутузовского проспекта до Большой Дорогомиловской, а также привести в порядок Малую Дорогомиловскую, 1-ю и 2-ю Бородинские улицы. Территорию возле ТТК пока не тронут. Как рассказали "РГ" в департаменте капремонта Москвы, территория от Киевского вокзала до набережной должна стать ландшафтным парком районного значения. Впрочем, будет ли в рамках проекта перестроен причал у Киевского вокзала, пока не сообщается. Напомним, что столичные власти ранее обсуждали такую возможность для создания комфортного места ожидания пассажиров речного транспорта.

Продолжились работы по благоустройству в районе Триумфальной арки на Кутузовском проспекте и в прилегающих к ней скверах. Тематика благоустройства связана, конечно, с войной 1812 года, здесь же создадут экспозицию под открытым небом, посвященную героям.

У Киевского вокзала после благоустройства появится настоящий ландшафтный парк

Как уточнил Бирюков, продолжились запланированные ранее благоустроительные работы и в Даевом и Ананьевском переулках, начатые еще в марте, но впоследствии остановленные из-за карантина. В этих переулках расширят тротуары, замостят их плиткой, поменяют освещение, поставят новые фонари, малые архитектурные формы, разобьют клумбы, но оставят движение транспорта. Во дворах, по просьбам жителей, обустроят детские и спортивные площадки. А самым сложным и интересным проектом по благоустройству этого года остается реконструкция Северного речного вокзала. Здесь восстанавливают здание вокзала, первоначальную парковую планировку, заново построят причалы, создадут пляжную зону и многое другое. Открыться после реконструкции территория должна уже к началу сентября.

Все городские работы по благоустройству планируется завершить до конца года.

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