В Москве ввели штрафы за борщевик

Столичный парламентарии приняли поправки в столичный Кодекс об административных нарушениях, устанавливающие штрафы от 2 до 700 тысяч рублей за отсутствие мероприятий по устранению борщевика. Об этом сообщает пресс-служба Мосгордумы.

По данным пресс-службы, депутаты приняли проект закона Москвы "О внесении изменений в "Кодекс Москвы об административных правонарушениях" и в закон Москвы "О благоустройстве в Москве", где в законодательство вносятся изменения, направленные на предупреждение и пресечение зарастания столичной земли борщевиком Сосновского. Согласно документу, собственник (правообладатель) земельных участков обязан осуществлять содержание и облагораживание территории Москвы в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве. Автор инициативы депутат Валерий Головченко сказал, что законопроект предусматривает установление административной ответственности за непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского.

"Непринятие мер по удалению борщевика повлечет предупреждение и наложение административного штрафа на граждан в размере 2-5 тысяч рублей, на должностных лиц - 20-50 тысяч рублей, на юрлиц - 150-700 тысяч рублей", - сказал он. По его словам, для эффективной борьбы нужен комплексный метод, это не только устранение, но и контроль результатов и профилактические меры. Он также сказал, что в настоящее время штрафы также предусмотрены в рамках закона о защите зеленых насаждений, однако в 2019 году было составлено всего 20-30 протоколов на каждый округ.

Как прокомментировал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, стихийные очаги произрастания борщевика встречаются фактически в каждом районе Москвы. Ежегодно в медучреждения столицы обращается большое количество москвичей с жалобами на ожоги, вызванные соком этого опасного растения.

"Я это знаю не понаслышке, поскольку проблема актуальна и для моего избирательного округа. Жители районов Свиблово и Медведково постоянно замечают этот сорняк в своих дворах и на придомовых территориях, вблизи детских и спортивных площадок, - сказал Шапошников. - Недавно с опасным растением столкнулись и в парке Яуза, вдоль Северодвинской улицы. И это несмотря на то, что сотрудники "Мосприроды" регулярно уничтожают борщевик, оперативно реагируя на обращения горожан. Для комплексного решения вопроса в масштабах города на заседании Мосгордумы приняли изменения в КоАП Москвы, устанавливающие ответственность за отсутствие мероприятий по удалению борщевика".

Напомним, что борщевик Сосновского был выведен селекционерами в середине прошлого века как дешевый корм для скота. Однако позднее были выявлены его опасные стороны - скот получал ожоги внутренних органов, а при попадании сока растения на кожу образуются серьезные химические ожоги. Известны неоднократные случаи серьезных ожогов от борщевика Сосновского, в том числе у детей.