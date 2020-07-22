Новости

В Крыму участника украинского нацбатальона осудили на восемь лет 13:59
Депутат МГД Щитов: Нужны четкие правила передвижения электросамокатов в городе 13:58
В Минске уточнили дату загрузки топлива на первом блоке БелАЭС 13:51
Мишустин пообещал обсудить с Дегтяревым поддержку Хабаровского края 13:49
Хабенский и Бурковский снимаются в новом сериале о войне 13:49
"Матч ТВ" проведет перекличку матчей 30-го тура РПЛ 13:47
Зарегистрированы кандидаты в губернаторы Севастополя 13:41
У звезды "Сволочей" Ильи Сысоева друг угнал и разбил Lexus 13:39
Площадь пожара в уральском заповеднике увеличилась до 23 гектаров 13:39
Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам 13:37
Автомобиль влетел в пешеходов после ДТП на юго-востоке Москвы 13:31
В Москве ввели штрафы за борщевик 13:31
Эксперты назвали лучшие фильмы ужасов первой половины 2020 года 13:30
Западные эксперты обвинили в новом росте заболеваемости COVID-19 молодежь 13:29
Две вакцины от COVID-19 прошли вторую фазу клинических испытаний 13:22
Жириновский рассказал, что Фургал собирался подать в отставку до ареста 13:20
Названы московские парки, где можно встретить гадюк и ужей 13:19
Ракова: Инновационные уроки технологии проходят на базе колледжей 13:18
Джойстики корабля "Аполлон-11" продали с аукциона за 780 тысяч долларов 13:11
Мишустин заявил о планах развития микроэлектроники 13:06
На трассе "Таврида" будут работать восемь станций мобильной связи 13:06
В Сергиевом Посаде изъяли 36 тысяч бутылок поддельного алкоголя 13:03
Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев 13:01
Мишустин заявил о планах удвоить спрос на отечественные IT-сервисы 13:01
В Иркутской области мошенника заставили вернуть украденные деньги 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
22.07.2020 13:31
Рубрика: Власть

В Москве ввели штрафы за борщевик

Текст: Ирина Огилько
Фото: Юрий Кавер / РИА Новости Фото: Юрий Кавер / РИА Новости
Фото: Юрий Кавер / РИА Новости

Столичный парламентарии приняли поправки в столичный Кодекс об административных нарушениях, устанавливающие штрафы от 2 до 700 тысяч рублей за отсутствие мероприятий по устранению борщевика. Об этом сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
План по борьбе с борщевиком разработан в Нижегородской области

По данным пресс-службы, депутаты приняли проект закона Москвы "О внесении изменений в "Кодекс Москвы об административных правонарушениях" и в закон Москвы "О благоустройстве в Москве", где в законодательство вносятся изменения, направленные на предупреждение и пресечение зарастания столичной земли борщевиком Сосновского. Согласно документу, собственник (правообладатель) земельных участков обязан осуществлять содержание и облагораживание территории Москвы в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве. Автор инициативы депутат Валерий Головченко сказал, что законопроект предусматривает установление административной ответственности за непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского.

"Непринятие мер по удалению борщевика повлечет предупреждение и наложение административного штрафа на граждан в размере 2-5 тысяч рублей, на должностных лиц - 20-50 тысяч рублей, на юрлиц - 150-700 тысяч рублей", - сказал он. По его словам, для эффективной борьбы нужен комплексный метод, это не только устранение, но и контроль результатов и профилактические меры. Он также сказал, что в настоящее время штрафы также предусмотрены в рамках закона о защите зеленых насаждений, однако в 2019 году было составлено всего 20-30 протоколов на каждый округ.

Как прокомментировал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, стихийные очаги произрастания борщевика встречаются фактически в каждом районе Москвы. Ежегодно в медучреждения столицы обращается большое количество москвичей с жалобами на ожоги, вызванные соком этого опасного растения.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Как бороться с борщевиком

"Я это знаю не понаслышке, поскольку проблема актуальна и для моего избирательного округа. Жители районов Свиблово и Медведково постоянно замечают этот сорняк в своих дворах и на придомовых территориях, вблизи детских и спортивных площадок, - сказал Шапошников. - Недавно с опасным растением столкнулись и в парке Яуза, вдоль Северодвинской улицы. И это несмотря на то, что сотрудники "Мосприроды" регулярно уничтожают борщевик, оперативно реагируя на обращения горожан. Для комплексного решения вопроса в масштабах города на заседании Мосгордумы приняли изменения в КоАП Москвы, устанавливающие ответственность за отсутствие мероприятий по удалению борщевика".

Напомним, что борщевик Сосновского был выведен селекционерами в середине прошлого века как дешевый корм для скота. Однако позднее были выявлены его опасные стороны - скот получал ожоги внутренних органов, а при попадании сока растения на кожу образуются серьезные химические ожоги. Известны неоднократные случаи серьезных ожогов от борщевика Сосновского, в том числе у детей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Административное законодательство

Главное сегодня

Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Стенограмма
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты учителей и врачей
Дело о смертельном ДТП по вине актера Ефремова поступило в суд
Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии COVID-19
Захватившему заложников в украинском Луцке предъявили обвинения
Принят закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах
Поправки в Трудовой кодекс сделают работу из дома удобнее и помогут избежать конфликтов