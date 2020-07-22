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22.07.2020 12:39
Рубрика: Происшествия

В Москве выявили банду, вымогавшую у бизнесменов 10 млн рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Совсем как в "лихие 90-е" действовала преступная этническая группа, деятельность которой пресекли сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве при силовой поддержке Росгвардии.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в октябре прошлого года злоумышленники, угрожая физической расправой, вынудили директора и управляющую одного из букмекерских клубов Москвы написать долговые расписки, согласно которым они якобы получили взаймы 3 и 4,5 миллиона рублей соответственно. В случае невозврата денег потерпевшие, согласно распискам, были обязаны передать подозреваемым квартиру и иномарку общей стоимостью более 10 миллионов рублей.

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Сотрудники полиции установили и задержали на территории Московского региона трех активных участников группы. Ими оказались женщина и двое мужчин, один из которых ранее был судим. В ходе обысков по местам проживания задержанных обнаружены 20 долговых расписок, банковская карта, удостоверение сотрудника милиции бывшей союзной республики на имя одного из участников группы, средства связи и видеорегистратор. Изъята похищенная у потерпевших автомашина и документы к ней.

Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас полицейские устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

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