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22.07.2020 22:49
Рубрика: Экономика

Вирусу вопреки

В Москве выросли объемы производства
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 161(8215)
Объем производства обрабатывающей промышленности Москвы с января по июнь этого года не только не сократился, но показал рост - он превысил аналогичный прошлогодний показатель на 3,6%. А некоторые отрасли показали взрывной рост. Например, мыла и чистящих средств в июне произвели в пять раз больше, чем год назад, а лекарств выпустили на 40% больше.

Об этом "РГ" рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. По его словам, многие отрасли смогли выйти на новые рынки с новой продукцией, предназначенной в том числе для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Экспорт столичных промышленников, к примеру, вырос в январе-мае на 43,5% год к году.

Ефимов: Бюджет Москвы восстанавливает уровень доходов

"Что касается географии продаж, то Москва экспортировала продукцию промышленной и агропромышленной отраслей в 151 страну мира, - объяснил Прохоров "РГ". - Больше всего поставок - в Великобританию на 3,34 млрд долларов США, в США на 1,15 млрд долларов, Белоруссию на 900 млн долларов и Казахстан на 880 млн долларов. Казахстан также стал основным потребителем химической продукции".

Один из лидеров экспорта - все та же химическая отрасль, там прирост около 20%. Львиную его долю составили мыло, чистящие и моющие средства, спрос на которые резко вырос. Также промышленники стали поставлять за рубеж больше компьютеров, медицинских приборов, автотехники, телевизоров и многого другого.

Поставки на внутренний рынок тоже выросли. Например, лифтов московские заводы выпустили в июне почти 1,5 тысячи, это в полтора раза больше, чем в июне 2019-го. Подъемники оказались востребованы не только в жилищном строительстве, но и в медицинских учреждениях по всей стране. Столичными лифтами, например, комплектовались госпитали, которые для борьбы с пандемией строило минобороны.

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Заммэра Москвы Владимир Ефимов говорит, что показать рост производства предприятиям позволило то, что они сумели вовремя адаптироваться к изменениям и перестроить логистику с учетом закрывающихся границ и работы заводов в других городах и странах.

В июне столичные заводы выпустили 1,5 тысячи лифтов

Особенно рост производства примечателен тем, что многим предприятиям во время карантина приходилось полностью останавливать работу, а другие были вынуждены соблюдать строгие санитарные требования - обеспечивать рабочих масками и перчатками, закупать антисептики и так далее.

По словам Прохорова, активно восстанавливаться после периода ограничений промышленность начала в июне. По сравнению с маем объем производства в этот месяц вырос на 2,5%. При этом производство напитков, например, выросло почти в полтора раза, а автотранспорта - на треть.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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