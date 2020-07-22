В Москве задержали злоумышленников, напавших на водителя автобуса

Разбойное нападение произошло в Москве средь белого дня на автобусной остановке. Двое молодых бандитов на напали на водителя автобуса, когда он шел к своей машине.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что, угрожая пистолетом, злоумышленники потребовали отдать им деньги. Получив отказ, они выстрелили в потерпевшего, а потом нанесли ему несколько ударов. В это же время из служебного автобуса вышли его коллеги, увидев которых нападавшие стали скрываться. Убегая, один из них произвел выстрел в транспортное средство и повредил стекло.

Разбойников задержали сотрудники экипажа патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное. Ими оказались ранее неоднократно судимые приезжие в возрасте 20 и 22 лет. У одного из злоумышленников был изъят предмет, похожий на пистолет, который отправлен на исследование.

Потерпевший самостоятельно обратился в медицинское учреждение и после оказания помощи был отпущен.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Подозреваемые взяты под стражу.

Сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.