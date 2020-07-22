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22.07.2020 18:55
Рубрика: Экономика

Папа за маму

В Подмосковье хотят назначить пособие отцам-одиночкам
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8215)
Если вы мать-одиночка, государство ежемесячно начисляет вам повышенное пособие на ребенка. А если - отец? Тогда повышения не положено. В законодательстве просто нет такой категории льготников - одинокий отец. Но ведь потребности у детей одинаковые, независимо от того, кто является главой неполной семьи - мама или папа. Значит, и поддерживать их материально нужно одинаково, рассудили депутаты Московской областной думы. И решили исправить существующую в законодательстве коллизию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
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Как утверждает председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, точное число отцов-одиночек не смогут назвать ни в одном регионе. Их просто никто не считает. Женщина получает статус одинокой мамы и все прилагающиеся к нему льготы сразу при регистрации малыша.

Мужчины же, как правило, становятся одиночками позже. И им оформить статус гораздо сложнее, поскольку даже доказанный факт длительного отсутствия мамы по месту жительства детей еще не дает права ни на какие льготы. Нужно иметь на руках свидетельство о смерти жены, решение суда о лишении ее родительских прав или признании недееспособной. В этом случае папа может претендовать на определенные льготы, например, на неполный рабочий день или на первоочередное устройство малыша в детский сад. Но "одиноких" пособий мужчинам все равно не заплатят. А в Подмосковье эти пособия не самые низкие - детям до полутора лет полагается 4,5 тысячи рублей ежемесячно, от полутора до трех лет - 6,5 тысячи, от трех до семи лет - 2,2 тысячи и начиная с семи лет - 1,1 тысячи рублей.

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"То, что мужчины лишены этих выплат, мы обнаружили, проведя мониторинг законодательных норм, направленных на поддержку семей с детьми. Считаем, что вопрос о распространении пособий и на отцов-одиночек необходимо рассмотреть в ближайшее время, это будет хорошая поддержка отцовства, - отмечает Голубев. - А кроме того, это позволит собрать статистику по числу одиноких пап". По мнению депутата, у инициативы хорошие перспективы - область год от года только расширяет список льготников, вводя для них новые меры поддержки. И власти стараются следить за тем, чтобы бюджетная поддержка работала. К примеру, в этом году беременные и кормящие женщины могут вместо положенного им питания получать ежемесячные компенсации, в том числе и на детей до трех лет. Эта норма была введена после того, как проведенный депутатами мониторинг показал, что не всем мамам и малышам по душе выдаваемая еда. Чтобы не переводить ее зря, выдачу питания заменили выплатами - по 400 рублей ежемесячно для беременных, по 1 тысяче для кормящих мам и детей до года и по 600 рублей - для малышей до трех лет.

Вопрос о назначении пособий отцам-одиночкам будет рассмотрен уже после летнего отдыха депутатов.

В регионах Экономика Пенсии и пособия Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Декретные и пособия на ребенка

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