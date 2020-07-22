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22.07.2020 13:03
Рубрика: Происшествия

В Сергиевом Посаде изъяли 36 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Текст: Михаил Фалалеев

Контрафактную спиртосодержащую продукцию обнаружили сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сергиево-Посадскому району.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что 47-летний местный житель незаконно хранил алкоголь для последующего сбыта. Бутылки были оклеены, согласно заключения экспертизы, поддельными федеральными специальными и акцизными марками.

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Татьяна Петрова рассказала, что при проведении осмотра складских помещений, которые арендовал мужчина, полицейскими обнаружено более 36 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции. Сумма ущерба составила более 8,5 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 327.1 УК РФ "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование" и ст. 171.1 УК РФ

"Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации".

Сергиево-Посадским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сейчас полицейские устанавливают подельников задержанного, причастных к сбыту контрафактной продукции.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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