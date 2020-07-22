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22.07.2020 12:48
Рубрика: Общество

Вдвое больше абитуриентов подали заявления в медколледжи Москвы

Текст: Любовь Проценко

В московских колледжах идет приемная кампания. Особый интерес в этом году у абитуриентов - к медицинским колледжам, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала, что уже более 19 тысяч абитуриентов подали заявления на поступление в медицинские колледжи. Это вдвое больше, чем год назад, когда поступило менее 9 тысяч заявлений. Самая востребованная специальность "Сестринское дело" - на нее заявление подали почти 15 тысяч человек.

- Сейчас работают приемные комиссии по поступлению в колледжи. Особый интерес в этом году ребята проявляют к медицине, и это не удивительно: именно в этом году мы столкнулись с пандемией, с которой очень высоко и эффективно справились московские медики. Это повысило престиж профессии и понимание востребованности этой специальности в обществе, - отметила Ракова.

В медколледжах столицы обучаются по различным направлениям подготовки с присвоением квалификации "Медицинская сестра/медицинский брат", "Фельдшер", "Медицинский лабораторный техник", "Акушерка", "Зубной техник" и другие.

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Подать заявление на поступление в медицинские колледжи можно после 9 и после 11 класса. Прием заявок в этом году осуществляется в электронном виде на официальном сайте Мэра Москвы и на сайтах образовательных организаций. При подаче заявления абитуриент должен прикрепить в электронной форме документ, удостоверяющий его личность, и документ об образовании, например, аттестат. Результаты ЕГЭ для поступления в медицинские колледжи не требуются.

Поступающие в медицинские колледжи на специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело" и "Акушерское дело" проходят вступительное испытание психологической направленности (тестирование), а на специальность "Стоматология ортопедическая" - творческое испытание (выполнение рисунка объемных фигур). В этом году вступительные испытания также проводятся в дистанционном формате. При поступлении на специальность "Лабораторная диагностика" вступительное испытание не проводится.

В случае, если количество поступающих превышает число утвержденных контрольных цифр приема, вводится рейтинг результатов освоения поступающими образовательной программы, указанной в документах об образовании, и учитываются индивидуальные достижения абитуриента.

Всего в Москве - 5 медколледжей и Свято-Димитриевское училище сестер милосердия, учредителем которых является Департамент здравоохранения Москвы. В медколледжах ежегодно учатся около 10 тысяч студентов. Время обучения составляет 3-4 года (2 года 10 месяцев или 3 года 10 месяцев в зависимости от формы обучения и выбранной специальности). Проблем с трудоустройством после окончания колледжа у них не возникает.

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