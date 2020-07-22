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22.07.2020 18:25
Рубрика: Общество

Во Владимирской области медик повторно заболел COVID-19

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Во Владимирской области медицинский работник во второй раз за два месяца заболел коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сипягин.

Глава региона провел прямой эфир, посвященный борьбе с коронавирусной инфекцией. Сипягин отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в области все еще остается сложной, поэтому говорить о полном снятии ограничительных мер преждевременно.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Многие врачи, работающие в системе здравоохранения, с большим опытом работы, тоже пострадали от коронавируса и от пневмонии, которая является "боковым эффектом". Один из медиков заразился в течение двух месяцев второй раз, - рассказал губернатор.

По данным администрации региона на 22 июля, во Владимирской области подтверждено 35 новых случаев COVID-19. 4774 пациента с коронавирусом в регионе выздоровели, в том числе за 21 июля - 99 человек. За последние четыре месяца жертвами болезни в регионе стали 116 человек.

В региональном департаменте здравоохранения напоминают, что режим самоизоляции не отменен. В депздраве открыта "горячая линия" по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции - 8 (800) 707-42-52. Звонки также принимаются по телефону Единой федеральной "горячей линии" 8 (800) 200-01-12, а также в Роспотребнадзоре - 8 (800) 555-49-43.

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